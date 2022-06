Götze wieder in der National-Elf? Ex-Bundestrainer Löw: „Er bringt alle Qualitäten dafür mit“

Mario Götze hat nach Frankfurt gewechselt und könnte wieder in der Nationalmannschaft spielen © Imago

Von Mario Götzes Wechsel nach Deutschland hat sich Ex-Bundestrainer Joachim Löw überrascht gezeigt, sieht für den 30-Jährigen dadurch aber Vorteile für eine mögliche Rückkehr in die Nationalelf.

Berlin/Mainz - «Er wird wieder in der Champions League spielen, steht hier in der Bundesliga im Fokus und will sich für die WM empfehlen. Er bringt alle Qualitäten dafür mit», sagte Löw dem Sender Sky über Götze, dessen Wechsel zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Dienstag bekanntgeworden war.

«Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass Mario nach Deutschland zurückkehrt, nicht zum jetzigen Zeitpunkt», sagte Löw. «Ich freue mich aber sehr für Mario und die Eintracht. Mario ist ein außergewöhnlicher Spieler, sehr professionell, und er passt mit seiner großen Spielintelligenz sehr gut zur Eintracht.» Götze wechselt vom niederländischen Club PSV Eindhoven nach Frankfurt. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der Siegtorschütze des WM-Finals von 2014 im November 2017 noch unter Löw.

Experte: WM-Pause könnte große Auswirkungen haben

Der Mainzer Bundesliga-Profi Dominik Kohr rechnet mit großen Auswirkungen der langen WM-Pause mitten in der Saison. «Für uns Spieler ist es immer besser, wenn wir rund um Weihnachten nur eine kurze Pause haben, weil man dann kaum etwas an Power und Ausdauer verliert. Das Gefühl ist, dass sich in der Liga im Winter viele Vereine neu aufstellen werden», sagte der 28-Jährige dem «Kicker» (Donnerstag). «Es fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, als würden wir uns jetzt nur auf eine zweite Halbserie vorbereiten und im November kommt dann die lange Sommerpause.»

Weil die Fußball-WM wegen der großen Hitze in Katar nicht wie üblich im Sommer, sondern von Mitte November bis Mitte Dezember ausgetragen wird, müssen die nationalen Ligen pausieren. In der Bundesliga folgt auf den 15. Spieltag vom 11. bis 13. November erst am 20. Januar der 16. Spieltag. (dpa)