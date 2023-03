Goretzka vor Ligakracher gegen BVB: „Wir sind immer Favorit“

Steht mit Bayern gegen den BVB unter Druck: Leon Goretzka. © Peter Kneffel/dpa

Leon Goretzka hat Julian Nagelsmann nach dessen Aus beim FC Bayern München nochmals gelobt. „Julian ist ein exzellenter Trainer und großartiger Mensch. Die Nachricht hat uns alle überrascht, keine Frage“, sagte der 28-Jährige im Interview der „Sport Bild“.

München - Seinen neuen Coach Thomas Tuchel kennt der Fußball-Nationalspieler noch nicht: „Aber wir alle kennen und schätzen seine Erfolge, haben hohen Respekt vor seiner Leistung und Erfahrung.“

Nach dem 2:3 im Länderspiel gegen Belgien richtet Goretzka nun seinen Fokus wieder auf den FC Bayern, nach seiner Verletzung rechnet er nicht mit einem Ausfall. „Ich bin umgeknickt. Es sollte schon reichen bis Samstag“, sagte Goretzka nach dem Spiel.

„Wir stehen unter Druck“

In den Bundesliga-Kracher gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund geht der Mittelfeldspieler trotz der zuletzt schwachen Leistungen und dem Trainer-Beben selbstbewusst. „Wir stehen unter Druck, keine Frage. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht. Das Gute ist: Genau in diesen Situationen waren wir als FC Bayern in der Vergangenheit da. Das ist auch der Plan für Samstag!“, sagte Goretzka. Die Münchner haben einen Punkt Rückstand auf den BVB.

Im Hinterkopf hat er auch die Meisterserie der Bayern mit zehn Titeln nacheinander. „Du willst als Spieler nicht zu der Mannschaft gehören, die diese Serie reißen lässt“, sagte Goretzka, der Spiele unter Druck, wie jetzt gegen den BVB, „geil“ findet: „Wegen dieser Situationen bin ich zum FC Bayern gewechselt, deshalb will ich in diesem Verein sein: um den Druck zu spüren, sich aus der Situation zu kämpfen, dieses Spiel zu gewinnen.“ Die Favorit-frage ist aus seiner Sicht auch geklärt: „Wir sind immer Favorit. Wir spielen zu Hause, es gibt kein Team, gegen das wir nicht als Favorit ins Spiel gehen.“ dpa