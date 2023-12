Nach „Wetten, dass …“-Fauxpas: Schweighöfer tauscht Rollen mit Schweinsteiger

Von: Lina Krull

Drucken Teilen

Das Wirrwarr um die Namen der „Wetten, dass …“-Gäste Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer war groß. Letzterer sorgt jetzt für einen Rollentausch.

München – In seiner letzten „Wetten, dass …“-Sendung löste Moderator Thomas Gottschalk zahlreiche Diskussionen aus. Mal waren es Äußerungen über seine weiblichen Gäste, mal brachte er die Namen der anwesenden Prominenten durcheinander. Unter den Leidtragenden waren auch der Fußballer Bastian Schweinsteiger und Schauspieler Matthias Schweighöfer. Der internationale Filmstar wurde prompt zu Matthias Schweinsteiger umgetauft – und machte sich in einem Video auf Instagram darüber lustig.

Matthias Schweighöfer Geboren: 11. März 1981 (Alter 42 Jahre), Anklam Beruf: Schauspieler, Synchronsprecher, Filmregisseur, Filmproduzent und Sänger Filmografie: Oppenheimer, Die Schwimmerinnen, Der Nanny, Keinohrhasen

Fußball-Star statt Schauspieler: Schweighöfer tauscht Rollen mit Schweinsteiger

Der Namenspatzer von Showmaster Thomas Gottschalk geschah schon in den ersten Minuten an diesem denkwürdigen Samstagabend. Nach dem Trailer des Films „Girl You Know It’s True“, in dem Matthias Schweighöfer die Rolle des Frank Farians verkörpert, richtete Gottschalk zusammenfassende Worte an das Publikum. Er zeigte mit dem Finger in Richtung Bildschirm und Schweighöfer und äußerte laut: „Matthias Schweinsteiger als Frank Farian“.

Das Missgeschick ging zwar im Applaus des Publikums ein wenig unter, sorgte allerdings im Nachhinein für ordentlich Lacher. Kurz nach seinem TV-Auftritt im ZDF postete Matthias Schweighöfer auf seinem Instagram-Kanal ein Video, das mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und das ist ganz schön kurios: Szenen von Spielen des FC Bayern München und der Nationalmannschaft sind zu sehen – doch statt Schweini schießt Matthias Schwei(nsteiger) die Tore. Und es geht noch weiter.

Nahmen die ganze Sache bei „Wetten, dass …“ mit Humor: Matthias Schweighöfer (l.) und Bastian Schweinsteiger (r.). © IMAGO / Bildagentur Monn; IMAGO / APress

Rollentausch von Schweighöfer und Schweini löst Lacher im Netz aus

Auch die Ausschnitte aus Schweighöfers Filmen wurden variiert – neu in der Hauptrolle: Bastian Schwei(ghöfer). Die Verwirrung ist perfekt. Am Ende wünschen beide noch „Frohe Schweihnachten“. Das kurze Video mit Musik sorgt für Schmunzeln in den Kommentaren. Unter dem Beitrag reagierten Schweighöfers Follower begeistert auf das Video – auch ein paar Prominente hauten in die Tasten.

Moderator Kai Pflaume schlug vor: „Wer auch immer die Idee dazu hatte und das so umgesetzt hat, sollte umgehend für den Oscar nominiert werden“. Der Account der ZDF-Mediathek beteiligte sich ebenso an dem lustigen Diskurs und titelte mit einem lachenden Emoji: „‘Matthias Schweinsteiger - das Biopic‘ ab Sommer 2024 in der Mediathek“. Scheint so, als hätte die Panne von Thomas Gottschalk für gute Unterhaltung gesorgt.

Unterhaltend war vor einigen Wochen auch der Auftritt von Bastian Schweinsteiger beim FCB-Pokalspiel gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Für die ARD war der Ex-Bayern-Profi als Experte im Einsatz – und konnte sich das Lachen über Esther Sedlaczeks Outfit nicht verkneifen. (likr)

Mehr News aus der Welt des Sports finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden.