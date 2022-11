Katar kauft ausländische Fans: Gratis WM-Reisepaket – unter einer Bedingung

Von: Antonio José Riether

WM-Gastgeber Katar investiert in PR und zahlt ausländischen Fans die gesamte Reise zum Turnier. Diese müssen vor Ort allerdings einen Kodex befolgen.

Doha – In zweieinhalb Wochen wird die Fußball-Weltmeisterschaft im höchst umstrittenen Gastgeberland Katar eröffnet. Rund drei Millionen Tickets wurden bereits verkauft, etwa 35.000 Eintrittskarten gingen bisher an Anhänger aus Deutschland. Zudem verschenkt Katar Reisepakete an ausländische Fans, wie ein Bericht aus den Niederlanden offenlegt. Als Gegenleistung sollen diese dafür sorgen, dass Emirat während ihres Aufenthalts als guter Gastgeber dasteht.

WM 2022 in Katar: Gastgeber bezahlt Fans die Reise - unter einer Voraussetzung

Wie das öffentlich-rechtliche niederländische Medium NOS schreibt, „kaufte“ Katar 50 Fans der niederländischen Nationalelf. Dem Bericht nach übernimmt der Gastgeber sowohl die Flüge als auch die Unterkünfte. Voraussetzung für den Gratis-Trip ist allerdings die Einhaltung eines Verhaltenskodex während des gesamten Turniers.

Im Al Thumama Stadium in Doha trägt die Niederlande ihr erstes Gruppenspiel aus. © MB Media Solutions/imago-images

WM 2022: Katar lädt niederländische Fans ein - für gute PR im Gegenzug

Im Gegenzug für die kostenlose WM-Reise verpflichten sich die Anhänger, auf Social-Media-Plattformen einen „positiven Beitrag“ zum Turnier zu leisten. Auch werden sie aufgefordert, kritische und beleidigende Kommentare anderer Nutzer zu melden. Somit geben die 50 Niederländer ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ab. Weiter heißt es, dass Beiträge in den sozialen Medien auch entfernt werden können, sollten sie nicht den Vorgaben entsprechen.

Im Falle eines Verstoßes gegen die getroffene Vereinbarung könnte der Staat Katar den Fan-„Influencern“ die Reise canceln, Rückflug und Unkosten müssten die Fans dann jedoch selbst bezahlen.

WM 2022: Katar „kauft“ niederländische Fans - die begründen ihre Entscheidung

Gegenüber NOS sprach mit Leon van der Wilk, der die Reise der Fans koordiniert. „Während der Eröffnungsfeier wird die Kamera auf unsere orange gekleidete Gruppe zoomen. Dazu werden wir regelmäßig in unseren Shirts auf Plätzen auftauchen und an der Fan-WM teilnehmen“, so der Niederländer über die Reisebedingungen.

Die meisten Fans, die sich gegenüber NOS äußerten, begründen ihre Entscheidung pro Katar-Reise damit, dass auch die Mannschaft am Turnier teilnehme. Ein weiterer Anhänger, der allerdings nicht namentlich genannt wird, erklärt, weshalb er sich auf die Vereinbarung mit dem Emirat eingelassen hat. „Die Unterkünfte sind einfach viel zu teuer, das können wir uns als normale Fans nicht leisten“, meint er. Moralische Bedenken habe er trotz seiner kritischen Ansichten zum Gastgeber jedoch nicht und meint: „Wenn du anfängst, so zu denken, kannst du nirgendwo hingehen.“ (ajr)