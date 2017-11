Griechenland gegen Kroatien: So endete das WM-Playoff-Spiel

Haben Sie das das WM-Playoff-Spiel Griechenland gegen Kroatien heute Abend live im TV und im Live-Stream gesehen? Hier lesen Sie, wie es ausging.

Update vom 12. November 2017, 22.44 Uhr: Kroatiens Fußballer fahren zum fünften Mal seit 1998 zu einer Weltmeisterschaft, Griechenlands Nationalmannschaft und ihr deutscher Trainer Michael Skibbe sind dagegen in den Playoffs kläglich gescheitert. Drei Tage nach dem 1:4-Debakel in Zagreb kamen die Griechen am Sonntagabend im Playoff-Rückspiel in Piräus nicht über ein torloses Remis hinaus.

Bericht

Piräus - Das Hinspiel gegen die Kroaten in Zagreb war für die von Michael Skibbe trainierte griechische Nationalmannschaft ein Debakel: Mit 4:1 zerlegten die Kroaten die Griechen förmlich. Die griechischen Zeitungen ergingen sich in Weltuntergangsstimmung. "Am Sonntag hilft unserem Nationalmannschafts-Wrack nur ein Selbstmord der Kroaten“, schrieb etwa das Athener Blatt Kathimerini. Die Tageszeitung Eleftheros Typos berichtete über den "Albtraum von Zagreb". Keine Frage: Die Chancen auf ein Ticket für die WM 2018 in Russland sind für die griechische Nationalmannschaft verschwindend gering. Oder gelingt den Spielern von Michael Skibbe beim Rückspiel in Piräus im Rückspiel doch noch ein Fußball-Wunder?

Wie die Griechen im Hinspiel, müssen die Kroaten am Sonntag auf ihre stimmgewaltigen Auswärtsfans verzichten. Eine entsprechende Vereinbarungwar von beiden Verbänden im Vorfeld unterzeichnet worden, nachdem es bei Partien in der Vergangenheit zu Gewaltexzessen gekommen war.

Hier erfahren Sie, wie Sie dem Playoff-Kracher in Piräus live beiwohnen können. Anstoß im Stadio Georgios Karaiskakis ist am Sonntag um 20.45 Uhr.

Auch am Montag geht es direkt weiter mit den Playoffs: So sehen Sie das Spiel Italien gegen Schweden live im TV und im Livestream.

Griechenlang gegen Kroatien: WM-Playoffs heute NICHT live im Free-TV

Wer das packende Hinspiel noch im Free-TV verfolgt hat, wird das Fernsehprogramm nun mit bitterer Enttäuschung durchblättern. RTL Nitro hat sich lediglich für ein Playoff-Rückspiel die Übertragungsrechte gesichert. Dieses Mal dürfen die Fans von Italien und Schweden jubeln, der Spartensender sendet das Duell zwischen Nordlichtern und Südländern am Montag ab 20.15 live aus dem Mailänder San Siro.

Fehlanzeige auch bei den anderen Sendern: Weder Eurosport, noch Sport1, noch der Pay-TV Sender Sky übertragen das WM-Playoff-Rückspiel zwischen Griechenland und Kroatien am Sonntag live.

Griechenland bittet Kroatien zum Tanz: WM-Playoffs heute im Live-Stream bei DAZN

Bleibt also nur die Hoffnung auf einen Live-Stream zum Playoff-Spiel. Und da sieht es tatsähclich gut aus! Bei DAZN müssen Sie keines der nervenaufreibenden Playoff-Spiele verpassen. Auch der Showdown im Stadio Georgios Karaiskakis von Piräus wird live übertragen.

Pünktlich zum Anstoß meldet sich Kommentator Mario Riker aus seiner Sprecherkabine, begleitet wird er von Experte Miki Stevic. Für 9,99 Euro im Monat bietet Ihnen DAZN eine breite Palette an Livesport-Events, der erste Monat nach Vertragsabschluss ist kostenlos. Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden. Den Live-Stream zum Spiel Griechenland gegen Kroatien können Sie über den Webbrowser auf jedem Rchner, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen.

Für das Streaming-Erlebnis auf mobilen Endgeräten bietet DAZN auch eine spezielle, kostenfreie App (ein Abo brauchen sie trotzdem). Apple-User sind im iTunes-Store an der richtigen Adresse, die Android-Version ist im Google Play Store erhältlich.

WM-Playoff zwischen Griechenland und Kroatien heute im kostenlosen Live-Stream

Wer auf ein DAZN-Abo verzichten möchte, kann über einschlägige Suchmaschinen nach einem kostenlosen Live-Stream fahnden. Bild- und Tonqualität lassen bei derartigen Angeboten jedoch oftmals zu wünschen übrig. Nicht selten sind Viren oder Trojaner auf dem Endgerät die lästige Folge. Wer kostenlose Live-Streams im Internet nutzt, sollte mögliche rechtliche Konsequenzen im Hinterkopf behalten. Der Europäische Gerichtshofhat jüngst erklärt, dass man sich als Nutzer derartiger Angebote strafbar macht.

Im Zweifelsfall können Sie sich immer an unserer Liste mit legalen und kostenlosen Live-Streams orientieren.

Griechenland gegen Kroatien: WM-Playoffs heute bei uns im Live Ticker

Das Rückspiel zwischen Griechenland und Kroatien gibt es am Sonntag bei uns im Live-Ticker.

Kroatien gegen Griechenland: Die letzten sieben Begegnungen