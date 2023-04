Grifo will „Vollgas“: Mit Freiburg im Saisonfinale belohnen

Der Freiburger Vincenzo Grifo am Ball. © Philipp von Ditfurth/dpa

Offensivspieler Vincenzo Grifo vom SC Freiburg geht voller Euphorie in die finale Phase der Saison.

Freiburg - „Vollgas“ fordere er von seinen Kollegen in den verbleibenden Spielen, von denen er möglichst „jedes gewinnen“ will, sagte der 30-Jährige nach dem 4:0 (2:0) gegen den FC Schalke 04.

In der Fußball-Bundesliga liegen die Freiburger fünf Spieltage vor Schluss auf Champions-League-Kurs. Es wäre die erste Qualifikation für die Königsklasse in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal treffen die Badener Anfang Mai im Halbfinale auf Vorjahressieger RB Leipzig.

„Beides“, antwortete Grifo lächelnd auf die Frage eines Journalisten, was ihn mehr reizen würde: der Einzug in die Champions League oder die erneute Reise nach Berlin, wo die Badener vergangene Saison das Pokalfinale erst im Elfmeterschießen verloren hatten. „Kräfte bündeln, fit sein und so in die Spiele gehen wie heute“ laute die Devise, so der Freiburger Topscorer nach dem überzeugenden Erfolg gegen Schalke. Man wolle sich nun für eine weitere starke Spielzeit „belohnen“. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag auswärts der 1. FC Köln. dpa