Grischa Prömel verlässt Union – Wechsel zu TSG Hoffenheim

Grischa Prömel verlässt Union – Wechsel zu TSG Hoffenheim © David Inderlied/dpa

Mittelfeldspieler Grischa Prömel verlässt zum Saisonende den 1. FC Union Berlin und wechselt innerhalb der Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim.

Sinsheim - Dies teilten beide Vereine am Montag mit. Der 27-Jährige erhält bei den Kraichgauern einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2026. «Grischa ist ein Spieler mit herausragenden läuferischen Fähigkeiten und einer enormen Präsenz, der im Mittelfeld sehr variabel agieren kann und zudem ein großes Spielverständnis besitzt», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Union wird nach Max Kruse und Marvin Friedrich im Sommer den nächsten Leistungsträger an einen Liga-Konkurrenten verlieren.

Prömel spielte zwischen 2013 und 2015 schon einmal in Hoffenheim, damals für die U19 und die zweite Mannschaft des Clubs. Rosen lobte nun die Entwicklung Prömels, der seit seinem Abgang bei der TSG für den Karlsruher SC und seit 2017 für die Hauptstädter spielte. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagte: «Grischa ist zusammen mit Union über die Jahre gewachsen und hatte großen Anteil am Erfolg des Vereins. Doch nicht nur sportlich war Grischa ein wichtiger Teil der Mannschaft.» Prömel selbst betonte, ihm werde es fehlen, «morgens auf den Parkplatz an der Alten Försterei zu fahren und die ersten Mitarbeiter zu treffen, die dich mit einem Lächeln im Gesicht begrüßen». (dpa)