DFB-Aufstellung gegen Japan: Musiala sagt doch ab – überrascht Flick mit Kimmich-Geheimplan?

Von: Florian Schimak

Das DFB-Team trifft am Samstagabend in Wolfsburg zur WM-Revanche auf Japan. Für Bundestrainer Hansi Flick ein wichtiges Spiel. Die voraussichtliche Aufstellung.

München/Wolfsburg – Wenn das DFB-Team am Samstagabend in Wolfsburg zur WM-Revanche auf Japan trifft, dann geht es zwar nicht um Punkte oder Titel – aber um doch so viel.

Einen passenderen Gegner hätte es für die deutsche Nationalmannschaft eigentlich nicht geben können. War das DFB-Eröffnungsspiel bei der WM in Katar (1:2) doch der Auftakt eines Absturzes, der seinen Tiefpunkt in den Juni-Testspielen erlebte.

DFB-Aufstellung gegen Japan: Wie stellt Bundestrainer Flick auf?

Nun soll bis kommenden Sommer alles besser werden. Die Frage ist nur: Wie? Bundestrainer Hansi Flick hat noch neuen Monate Zeit, einen Kader zusammenzubringen, der bei der EM 2024 im eigenen Land als schlagkräftig verkauft werden kann. Problem: Das Selbstvertrauen im DFB-Team liegt aktuell auf Augenhöhe mit den erfolgreichen Ergebnissen zuletzt. Also ganz im Keller.

Das DFB-Team ist gewillt, gegen Japan so etwas wie Aufbruchstimmung zu erzeugen. Daher appellierte Kai Havertz an die deutschen Fußball-Anhänger. „Für uns Fußballer sind Fans extrem wichtig, weil das natürlich auch Kraft verleiht“, sagte der Arsenal-Star am Donnerstag: „Wenn man gesehen hat, was die anderen Nationen für Fans hatten und für einen Support. Das hat bei uns – meiner Meinung nach – ein bisschen gefehlt.“

Hansi Flick (r.) könnte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger gegen Japan bringen. © IMAGO / Jan Huebner / Beautiful Sports

Havertz gegen Japan als Stürmer: „Nicht das Schlimmste für mich“

Allerdings weiß Havertz auch, dass man „nur mit guten Leistungen, die Fans wieder ins Boot zu holen und wieder für Euphorie zu sorgen“ kann. Das ginge „nur über Siege“, so der 24-Jährige, der aller Voraussicht nach wieder als Stürmer auflaufen dürfte. „Die Stürmerposition“, versicherte Havertz allerdings, „ist nichts Schlimmes für mich.“

In Sachen Aufstellung muss der Bundestrainer dennoch ein bisschen umplanen. Auf Bayern-Star Leon Goretzka verzichtete Flick freiwillig. Der neue BVB-Angreifer Niclas Füllkrug fehlt ebenso verletzt wie nun doch auch Jamal Musiala.

Voraussichtliche DFB-Aufstellung gegen Japan: Musiala fällt für beide Länderspiele aus

Der Youngster sollte eigentlich am Donnerstag zu Nationalmannschaft stoßen, nachdem er in den vergangenen Tagen an der Säbener Straße individuell trainiert hatte. Doch nach seinem Muskelfaserriss plagen Musiala nun Rückenprobleme. Bereits zuvor hatte Flick reagiert und Oldie Thomas Müller nachnominiert.

Im Tor wird Andre ter Stegen stehen, der die Rückkehr von Kapitän und Platzhirsch Manuel Neuer kommen sieht. Trotzdem meldet der Keeper des FC Barcelona zurecht Ansprüche an.

Voraussichtliche DFB-Aufstellung gegen Japan: Überrascht Flick mit Kimmich-Geheimplan?

Vor ihm wird Flick wieder zur Viererkette zurückkehren. Das Experiment Dreierkette darf getrost als gescheitert gelten. Bei der Besetzung der Rechtsverteidigerposition könnte der Bundestrainer für eine Überraschung sorgen. Laut Sport1 soll Joshua Kimmich beim Geheimtest gegen die eigene U20 unter der Woche dort aufgelaufen sein, links verteidigte Nico Schlotterbeck. Im Zentrum dürfte Antonio Rüdiger und Niklas Süle das Innenverteidiger-Duo bilden.

Im Mittelfeld dürfte Emre Can als Sechser beginnen. Gut möglich, dass davor Ilkay Gündogan und Debütant Pascal Groß auf der Acht zum Einsatz kommen. Allerdings wären hier auch Youngster Florian Wirtz und Julian Brandt Optionen. Auf den beiden Außen dürften Serge Gnabry und Leroy Sané beginnen, während Havertz als Neuner auflaufen wird. (smk)

ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck - Can - Groß, Gündogan - Sané, Havertz, Gnabry