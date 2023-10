Fans richten früheren Weltmeister übel zu: Blut-Bilder, Spielabsage, neuer Liga-Skandal

Von: Luca Hartmann

Teilen

Vor dem Topspiel in Frankreichs Ligue 1 zwischen Marseille und Lyon ist der Gästebus attackiert worden. Der Trainer der Gäste wurde dabei verletzt.

Marseille – Vor dem Spiel der verfeindeten Teams Olympique Marseille und Olympique Lyon ist es am Sonntagabend zu unfassbaren Szenen gekommen. Auf der Fahrt ins Stadion bewarfen Anhänger von Marseille den gegnerischen Teambus offenbar mit Steinen. Das Spiel wurde anschließend abgesagt.

Fans richten früheren Weltmeister übel zu: Blut-Bilder, Spielabsage, neuer Liga-Skandal

Auf Videos ist zu sehen, wie einige Scheiben des Busses von Lyon regelrecht zerplatzt sind und durch die Steinwürfe große Löcher entstanden sind. Fenster seien „durch schwere Projektile unbekannter Art zerstört“ worden, teilte Lyon am Abend mit. Als der Bus das Stade Vélodrome erreicht, stiegen die Spieler sichtlich schockiert aus dem Bus aus, Betreuer winkten derweil sofort medizinisches Personal herbei.

Denn bei der Attacke wurde Lyon-Trainer Fabio Grosso am Kopf und im Gesicht getroffen. Fotos und Videos zeigen, wie der Italiener stark blutend durch die Katakomben des Stadions läuft und sich die Hände vors Gesicht hält. In den Kabinen wurde der 45-Jährige dann von Ärzten behandelt und am Kopf bandagiert. Grosso wurde ebenso wie Assistent Raffaele Longo nach Klub-Angaben „ernsthaft verletzt“. Auf X, ehemals Twitter, postete Lyon am Abend noch ein Foto von Grosso, wie er gemeinsam mit den Spielern den mitgereisten Fans applaudiert.

Nach Attacke: Spiel zwischen Marseille und Lyon abgesagt

Besonders viele deutsche Fußballfans dürften sich noch gut an Grosso erinnern. Im Halbfinale bei der deutschen Heim-WM 2006 erzielte der damalige Außenverteidiger in der Verlängerung gegen Deutschland den Führungstreffer für Italien. Die Squadra Azzurra gewann das Spiel mit 2:0 und krönte sich anschließend im Finale gegen Frankreich zum Weltmeister.

„Er konnte kein Gespräch führen, er hatte Glasscherben im Gesicht“, berichtete Lyon-Clubchef John Textor nach den Angriffen. „Ich bin sehr wütend, unsere Spieler, unser Trainer haben sich auf heute Abend vorbereitet und die Fans wollten das Spiel sehen.“ Schiedsrichter Francois Letexier entschied sich nach einer Krisensitzung schließlich für die Absage des Matches.

Nach Angriffen auf den Teambus von Olympique Lyon wurde Ex-Weltmeister Fabio Grosso verletzt – konnte aber am Abend schon wieder lächeln. © X / Olympique Lyonnais und IMAGO / PanoramiC

Steinattacke auf Lyon-Teambus: Nächster Eklat in Ligue 1

Es ist nicht das erste Mal, dass es rund um das Spiel zwischen den Rivalen zu einem Eklat kommt. Vor zwei Jahren, im November 2021, wurde der damalige Marseille-Spieler Dimitri Payet von Lyon-Fans mit einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen. Das Spiel wurde abgebrochen und Lyon mit einem Punktabzug bestraft – welche Sanktionen diesmal auf Marseille zukommen, steht noch nicht fest.

Am Montag zeigten sich auch zahlreiche Politiker in Frankreich von den Vorfällen entsetzt. „Diese inakzeptablen Taten verleugnen die Werte des Fußballs und des Sports, und ihre Täter müssen alle gefunden und streng bestraft werden“, sagte Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte, dass es bereits neun Festnahmen in dem Fall gebe.

Bei dem Vorfall wurden laut Darmanin auch fünf Polizisten verletzt. „Wir können so nicht weitermachen“, sagte die Polizeichefin des Département Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri. „Der Ekel und der Hass“, titelte die französische Sportzeitung „L‘Équipe“ am Montag zum Bild des blutüberströmten Grosso.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.