Eintracht-Trainer Toppmöller streicht Neuzugang aus dem Kader – und erklärt den Grund

Von: Sascha Mehr

SGE-Cheftrainer strich Neuzugang Jessic Ngankam aus dem Kader für das Spiel gegen Borussia Dortmund und lieferte nach der Partie die Begründung.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat gegen Borussia Dortmund eine starke Partie abgeliefert. Am Ende reichte es zwar nur zu einem Unentschieden, dennoch war Cheftrainer Dino Toppmöller sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs. „Wir haben ein fantastisches Fußballspiel gesehen. Viele packende Duelle, viele Torchancen, Spannung bis zum Schluss. Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt, die wir leider nur mit einem Tor Vorsprung beenden“, sagte er nach der Partie.

Jessic Ngankam Geboren: 20. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Berlin Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt mit Offensiv-Spektakel gegen BVB

„Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz gewünscht, um dem BVB mit mehr Mut noch mehr weh zu tun. Der BVB mit seiner Qualität hat uns immer wieder vor Probleme gestellt. Wir hätten mehr verdient gehabt als ein Remis, es wären fünf, sechs Tore für uns möglich gewesen“, so der Adler-Coach weiter.

Gar keine Rolle beim Offensiv-Feuerwerk spielte Jessic Ngankam. Der Neuzugang, der im Sommer von Hertha BSC an den Main wechselte, stand nicht einmal im Kader. „Jessic ist ein top Junge, der sich bemüht und der Gas gibt. Er war jetzt in den letzten zwei Spielen ein bisschen unglücklich, was ich ihm auch in einem Gespräch gesagt habe. Für mich es wichtig, dass wir ihm die Unterstützung geben, die er braucht. Wir hatten aber das Gefühl, ihn heute mal wegzulassen, um ihm den Druck zu nehmen“, nannte Toppmöller auf der Pressekonferenz nach dem BVB-Spiel den Grund.

SGE-Coach Dino Toppmöller (l.) strich Jessic Ngankam aus dem Kader. © IMAGO/Michael Taeger

Es ist nicht die erste Kritik am Angreifer. Bereits im Nachgang des Helsinki-Spiels wurde Toppmöller beim Thema Ngankam deutlich: „Wir wissen, dass er es besser kann, und verlangen von ihm, dass er es besser macht.“

Eintracht Frankfurt: Ngankam mit „Hinweis“ von Toppmöller

Das Fehlen im Kader war aber eine Ausnahme, wie Toppmöller deutlich machte: „Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass er am Mittwoch startet, weil es auch immer mal darum geht, einen Spieler zu kitzeln. Es als Denkzettel zu bezeichnen, ist da ein bisschen übertrieben. Das ist eher ein Hinweis. Wir stehen voll zu Jessic, er ist ein super Junge.“

Im DFB-Pokal geht es für Eintracht Frankfurt zu Viktoria Köln. Es ist die nächste Chance für Ngankam, endlich auf sich aufmerksam zu machen und für mehr Spielzeit in den nächsten Wochen zu empfehlen. (smr)