Gruppe B zur WM 2022: Mannschaften, Spiele, Favoriten - Alle Infos

Spieler der walisischen Nationalmannschaft (Symbolbild). © IMAGO/Darren Staples

Die 32 teilnehmenden Teams sind bei der Fußball-WM in Katar auf acht Gruppen à vier Nationen verteilt. In Gruppe B wird fast ausnahmslos Englisch gesprochen.

Doha – Bei der WM 2022, die erstmals in Katar stattfindet, konkurrieren 32 Nationen um den Weltpokal. Um ihn gewinnen zu können, müssen die Mannschaften zuerst die Gruppenphase überstehen, dann die nachfolgende K.-o.-Runde. Wer im Idealfall sieben Siege davonträgt, ist Weltmeister. In Gruppe B prallt eine ganze Phalanx englischsprachiger Teams aufeinander. Dies führt zu einer besonderen Konstellation – vor allem, da zwei Nationen von der britischen Insel in direkter Konkurrenz stehen.

Gruppe B bei der WM 2022: Mannschaften

Die Auslosung hat bei der WM 2022 folgende Mannschaften in Gruppe B gespült:

USA

England

Wales

Iran

Auch in Wales wird Englisch gesprochen. Zumindest eine Form von Englisch, die jedoch der Gewöhnung bedarf. Gewöhnen müssen sich die Waliser auch an ihre Anwesenheit bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die letzte Teilnahme liegt 64 Jahre zurück, weshalb die geglückte Qualifikation als kleine Sensation zu bewerten ist. Nichtsdestotrotz zeigten die Waliser final, was sie fußballerisch können, und besiegten die Ukraine im entscheidenden Match mit 1:0. Wie immer überragender Mann auf dem Feld: Gareth Bale.

Der Iran steht als 22. der Weltrangliste nicht schlecht da, gilt dennoch als Außenseiter in Gruppe B. Das einzige nicht-englischsprachige Team der Gruppe ist amtierender Asien-Meister, spielte bei der WM in Russland (2018) eine passable Runde, musste aber nach der Gruppenphase die Koffer packen. Auch bei den drei vorherigen WM-Teilnahmen reichte es nicht für die K.-o.-Runde. Neu-Trainer Dragan Skocic soll das Blatt wenden.

Gruppe B bei der WM 2022: Spielplan

Der Spielplan in Gruppe B sieht bei der WM 2022 folgende Partien vor:

England – Iran (21.11.22, 14 Uhr MEZ)

USA – Wales (21.11.22, 20 Uhr MEZ)

Wales – Iran (25.11.22, 11 Uhr MEZ)

England – USA (25.11.22, 20 Uhr MEZ)

Iran – USA (29.11.22, 20 Uhr MEZ)

Wales – England (29.11.22, 20 Uhr MEZ)

Die letzten beiden Partien werden aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit parallel ausgetragen.

Gruppe B bei der WM 2022: Stadien

Gruppe B bespielt bei der WM 2022 folgende Stadien:

Khalifa International und al-Thumama liegen in Doha, Ahmad bin Ali in al-Rayyan und al-Bayt in al-Chaur.

Gruppe B bei der WM 2022: Favoriten

Aufgrund ihrer Weltranglistenpositionen gehen England und die USA als Favoriten in Gruppe B ins Rennen. Die Engländer haben 15 WM-Teilnahmen zu verbuchen und entsprechend viele Erfolge im Rücken – Teilerfolge, um ehrlich zu sein. Der letzte WM-Titel der Engländer liegt 56 Jahre zurück. Auch bei Europameisterschaften waren die Lions nicht besser, erreichten bei der letzten Euro aber immerhin das Finale, das man gegen Italien im Elfmeterschießen verlor. Überhaupt: Müssen die Engländer bei großen Turnieren ins Shoot-out, sieht es statistisch ungünstig aus. Von insgesamt elf Elfmeterschießen gewann England nur zwei, zuletzt bei der WM in Russland (2018), wo man Kolumbien in die Schranken weisen konnte.

Das Team aus den USA rangiert auf Platz 14 der Weltrangliste und nimmt zum achten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Viermal erreichte man die K.-o.-Runde, wobei spätestens im Viertelfinale Schluss war. Das vom ehemaligen Bundesliga-Spieler Gregg Berhalter (1860 München) gecoachte US-Team ist fußballerisch etwas höher einzuschätzen als Wales, weshalb es zu den Favoriten in Gruppe B gehört. Die Endrunde in Katar ist gleichzeitig so etwas wie eine Generalprobe für die kommende WM, die im Jahr 2026 in den USA und Mexiko stattfinden wird – dann mit 48 statt 32 Nationen.