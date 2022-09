WM 2022: Gruppe D - Mannschaften, Spiele, Favoriten

Spieler der französischen Nationalmannschaft (Symbolbild) © IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL

In Gruppe D geht bei der kommenden Fußball-WM unter anderem der amtierende Weltmeister an den Start. Alle Infos zu Mannschaften, Spielplan, Stadien und Favoriten.

Doha – Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Wüstenemirat Katar sind insgesamt 32 Nationen startberechtigt. Sie entstammen mindestens vier Kontinenten. Vor der K.-o.-Runde muss die Gruppenphase erfolgreich bestritten werden. Es gilt für die teilnehmenden Teams, einen der beiden vorderen Plätze zu ergattern. Nur dann ist das Weiterkommen garantiert. Die beiden Gruppenletzten scheiden aus. In Gruppe G treffen zwei überdurchschnittlich gute Mannschaften auf zwei weniger gute – wobei es jederzeit zu unerwarteten Entwicklungen kommen kann.

Mannschaften der Gruppe D bei der WM 2022

Folgende Mannschaften treffen sich bei der WM 2022 in Gruppe D:

Tunesien

Frankreich

Dänemark

Australien

Der Spielplan in der Gruppe D

Der Spielplan der Gruppe D sieht bei der WM 2022 folgende Partien vor:

Dänemark – Tunesien (22.11.22, 14 Uhr MEZ)

Frankreich – Australien (22.11.22, 20 Uhr MEZ)

Tunesien – Australien (26.11.22, 11 Uhr MEZ)

Frankreich – Dänemark (26.11.22, 17 Uhr MEZ)

Dänemark – Australien (30.11.22, 16 Uhr MEZ)

Tunesien – Frankreich (30.11.22, 16 Uhr MEZ)

Die letzten beiden Partien werden aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit parallel ausgetragen.

Wo finden die Spiele der Gruppe D statt?

Folgende Stadien werden bei der WM 2022 von den Mitgliedern der Gruppe D bespielt:

Das Stadion 974 liegt in Doha, al-Janoub in al-Wakra und Education City in al-Rayyan.

Gruppe D bei der WM 2022: Favoriten

Frankreich und Dänemark gehen als Favoriten in die Spiele der Gruppe D bei der WM 2022. Kuriosum am Rande: Bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland (2018) wurden Frankreich und Dänemark ebenfalls in dieselbe Gruppe gelost. Für beide Nationen sollte es ein gutes Omen sein. In Russland erreichten beide Teams das Achtelfinale.

Titelverteidiger Frankreich belegt Platz 4 der Weltrangliste und kann aus einem reichhaltigen Reservoir an erstklassigen Spielern schöpfen. Sehr zum Vergnügen des Trainers Didier Deschamps, der auf Stars wie Karim Benzema, Kilian Mbappé, Ousmane Dembélé und Kingsley Coman setzen kann. Allerdings müsste nach dem Gesetz der Serie für die Franzosen nach der Vorrunde Schluss sein. Denn immer, wenn Frankreich bei einer WM ein Finale erreichte, war bei der folgenden Endrunde nach der Gruppenphase Feierabend. Die Équipe Tricolore wird bemüht sein, die Serie zu brechen.

Die Dänen liegen in der Weltrangliste einen Platz vor Deutschland (Rang 11) und sind entsprechend hoch einzuschätzen. Obgleich die Nordmänner bis dato bei Weltmeisterschaften nie über das Viertelfinale hinausgekommen sind, ist ihnen jederzeit ein sportlicher Coup zuzutrauen. Schon bei der letzten Europameisterschaft wusste Dänemark durch einen außergewöhnlichen Teamgeist für sich einzunehmen.