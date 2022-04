Fußball-WM 2022: Wo läuft die Auslosung der Gruppen heute live im Free-TV und Stream?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Am Freitag findet die Auslosung der Gruppen für die WM 2022 in Katar statt. © Kurt Schorrer/picture alliance/dpa/FIFA

Am 1. April werden die Gruppen der Fußball-WM 2022 gelost. Ist die Auslosung heute live im TV zu sehen? Wer überträgt die Ziehung der Lose im Live-Stream? Der Überblick.

München/Doha - Bei dieser Weltmeisterschaft ist alles anders. Denn: Die Fußball-WM 2022 wird in Katar vom 21. November bis zum 18. Dezember gespielt, also im Winter. Nicht im Sommer, wie üblich. Deutschland hat sich qualifiziert, Europameister Italien ist dagegen völlig überraschend nicht dabei. Dafür sind Titelverteidiger Frankreich und mit Brasilien sowie Argentinien die beiden Fußball-Riesen Südamerikas vertreten.

Fußball-WM 2022 in Katar: Auslosung der Gruppen heute live im TV und im Live-Stream

Weil das Turnier so spät stattfindet, haben noch nicht alle Verbände ihre Qualifikationen durchgespielt. Deswegen stehen erst 29 von 32 Teilnehmern final fest. Dennoch werden bereits an diesem Freitag (1. April) in Doha die Vorrundengruppen ausgelost.

Wegen des schlechten Abschneidens bei der WM 2018 (Vorrunde) und bei der EM 2021 (Achtelfinale) ist die deutsche Nationalmannschaft diesmal nicht gesetzt und kein Gruppenkopf. Schon in der Vorrunde kann es damit zu einem Kracher-Duell kommen, etwa gegen Brasilien oder gegen Titelverteidiger Frankreich. Insgesamt stellt der europäische Fußballverband UEFA 13 Mannschaften. Wegen des Russland-Ukraine-Kriegs konnten beide Nationen nicht bei den Playoffs antreten - und ein Teilnehmer aus Europa steht damit noch nicht fest.

WM 2022: Das sind die Lostöpfe bei der Auslosung der Gruppen in der Übersicht

Die vier Lostöpfe der WM-Auslosung: Bereits qualifizierte Mannschaften bei der Weltmeisterschaft: Lostopf 1 Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich (Titelverteidiger), Argentinien, England, Spanien, Portugal Lostopf 2 Mexiko, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay, USA Lostopf 3 Iran, Südkorea, Japan, Serbien, Polen, Senegal, Marokko, Tunesien Lostopf 4 Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien, Ghana, Kamerun, Sieger Wales - Schottland/Ukraine, Sieger Costa Rica - Neuseeland, Sieger Vereinigte Arabische Emirate/Australien - Peru

Die Auslosung wird derweil mit Spannung erwartet: Erstmals seit 36 Jahren ist zum Beispiel Kanada wieder mit dabei - mit Alphonso Davies vom FC Bayern. Dessen Münchner Kollege Manuel Neuer hatte kürzlich bekräftigt, dass er mit Deutschland nochmal Weltmeister werden will. Doch: Müssen er und die anderen deutschen Stars der Fußball-Bundesliga mit einem Hammer-Los rechnen?

Fußball-WM 2022 in Katar: Wo läuft die Auslosung der Gruppen heute live im Free-TV?

Gelost wird an diesem Freitag in Doha ab 18 Uhr deutscher Zeit. Da nicht alle Teilnehmer feststehen, kann es sein, dass Bundestrainer Hansi Flick und sein DFB-Team (erstmal) noch nicht jeden Kontrahenten kennen.

Sicher ist: Die ARD wird die Auslosung der Gruppen im Free-TV übertragen, und zwar von 17.55 Uhr bis 19.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz.

Im Video: Philipp Lahm spricht Klartext zur WM 2022 in Katar

WM 2022: Auslosung der Gruppen heute im Live-Stream:

Freitag, 1. April, 18 Uhr, in Doha (MEZ)

Die ARD überträgt die Auslosung im Free-TV - Beginn der Sendung ist um 17.55 Uhr.

Magenta TV zeigt die Ziehung im Live-Stream. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr.

Deutschland ist diesmal nicht als ein Gruppenkopf gesetzt und kann auf Mannschaften wie Weltmeister Frankreich oder Brasilien treffen.

Die WM 2022 findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember in Katar statt.

Gruppen-Auslosung der WM 2022 heute live im TV und Stream - der Überblick

Auslosung der WM-Gruppen live bei Free-TV: ARD (Das Erste) Moderation: Esther Sedlaczek Experte: Bastian Schweinsteiger kostenloser Live-Stream: ARD Mediathek, sportschau.de Pay-TV: - Live-Stream mit Abo: Magenta TV Kommentatoren bei Magenta TV: Wolff Fuss und Michael Ballack (Experte) Live-Ticker: tz.de

WM 2022 in Katar: Wo läuft die Auslosung der Gruppen heute im Live-Stream?

Die Ziehung der Lose gibt es freilich auch im Live-Stream. Die ARD zeigt die Auslosung online in ihrer Mediathek und über sportschau.de. Ferner überträgt die Streaming-Plattform Magenta TV die Ziehung live. Die Übertragung beginnt hier um 17.30 Uhr. Kommentieren werden von Wolff Fuss sowie als Experte Ex-Nationalspieler Michael Ballack.

Die Sendung dauert zwei Stunden. Magenta TV, das zur Telekom gehört, hatte sich die TV-Rechte für die Fußball-WM 2022 in Katar gesichert. 16 Spiele sind ausschließlich exklusiv über die Streaming-Plattform zu sehen, die 48 weiteren zudem bei der ARD und im ZDF. Darunter sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

WM 2022 in Katar: Auslosung der Gruppen bei tz.de heute im Live-Ticker

Sie haben keine Möglichkeit, sich die Auslosung live im TV oder im Live-Stream anzusehen, weil Sie noch auf der Arbeit oder unterwegs sind. Wir haben die Lösung: tz.de begleitet die Ziehung der Lose zur Fußball-WM 2022 (alle Infos zu den Sendeterminen) am Freitagabend im Live-Ticker. Hier verpassen Sie nichts! (pm)