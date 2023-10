Guardiola lobt nach Umbruch Leipzig: „Klare Strategie“

Teilen

Pep Guardiola lobte RB Leipzig auf der Champions-League-Pressekonferenz für die Club-Strategie. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Für Star-Trainer Pep Guardiola ist der Erfolg von RB Leipzig trotz des Umbruchs im Sommer keine Überraschung. „Der Grund ihres Erfolgs ist eine klare Strategie und dass alle in eine Richtung gehen.

Leipzig - Wenn das passiert, hat man einen stabilen Club. Dann gewinnt man den Pokal, qualifiziert sich für die Champions League und ist in der Meisterschaft vorn dabei. Davor habe ich großen Respekt“, sagte der Coach von Manchester City. Der Titelverteidiger tritt am Mittwochabend in Leipzig an.

Guardiola sieht klare Linie bei RB

Guardiola sieht die Stabilität als größten Garant für den Erfolg. „Man braucht drei Dinge. Einen Vorstand mit einer klaren Strategie, einen Trainer mit einer klaren Spielidee und die Spieler für diesen Stil. Wenn das passiert, dann funktioniert das immer. Probleme gibt es nur, wenn man nach ein paar Niederlagen alles ändern will“, sagte der 52-Jährige. Im RB-Kosmos sieht er eine klare Linie: „Sie spielen denselben Stil, kauften junge Spieler und verkauften sie, um einer der reichsten Clubs der Welt zu werden.“

Dieselbe Stabilität empfindet Guardiola auch bei City. Der Unterschied zwischen beiden Clubs ist allerdings die Erwartungshaltung. „In Leipzig fordert niemand den Gewinn der Meisterschaft oder der Champions League. Bei City ist das aber so“, sagte der Spanier. Deshalb müsse er bei den Transfers eine andere Strategie wählen als Leipzig. dpa