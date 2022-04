Guardiola widerspricht Brasilien-Gerüchten

Wie geht es für ihn weiter? City-Trainer Pep Guardiola © dpa

Nach eigener Aussage wird Pep Guardiola vorerst nicht das Amt des brasilianischen Nationaltrainers übernehmen.

Manchester - Laut brasilianischen Medien gilt der Coach von Manchester City als Favorit auf die Nachfolge von Tite, der nach der Weltmeisterschaft in Katar zurücktreten wird. «Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Ich bin hier unter Vertrag. Ich bin hier so glücklich und bereit, für immer hier zu bleiben», sagte Guardiola vor dem Premier-League-Kracher am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.

Aktuell besitzt Guardiola bei Manchester City einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Im vergangenen Jahr hatte er angekündigt, danach wahrscheinlich einen «Schnitt zu machen» und spekulierte über eine mögliche Anstellung als Nationaltrainer in Südamerika oder Europa. «Ich will diese Erfahrung machen», sagte der Spanier damals.

Der 51-Jährige ist seit 2016 Trainer der Cityzens und holte drei englische Meisterschaften. Länger war er zuvor als Trainer nie bei einem Club. Beim FC Barcelona war er von 2008 bis 2012 unter Vertrag, den FC Bayern München trainierte er von 2013 bis 2016. (dpa)