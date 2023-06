Gündogan bei DFB-Auswahl: Hoffnungsträger mit Henkelpott

Ilkay Gündogan von Manchester City jubelt mit dem Pokal der Champions League auf der Bühne. © Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Triple-Sieger Ilkay Gündogan kehrt als Hoffnungsträger zur Nationalmannschaft zurück. Den kann die DFB-Auswahl derzeit gut brauchen. Nun steht auch die Heim-EM im Fokus.

Warschau - Ilkay Gündogan hatte in den vergangenen Tagen ganz andere Dinge im Kopf, als den Hoffnungsträger für die darniederliegende deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu spielen.

Von der großen Champions-League-Party im verregneten Manchester teilte der 32-Jährige ein Foto von sich mit dem Henkelpott, dem halb nackten Erling Haaland und dem jubelnden Kevin De Bruyne. Ein Bild voller Weltklasse - anders als das, was Gündogan bei seiner Ankunft im DFB-Quartier zu sehen bekommen wird.

Derzeit formstärkster Profi

Nach dem Triple-Triumph mit Manchester City kehrt Gündogan als derzeit formstärkster Profi in den Kreis von Bundestrainer Hansi Flick zurück. „Wenn es darauf ankam“, sei der offensivstarke Mittelfeldspieler „immer da“ gewesen, hatte Flick am Sonntag gesagt - vor dem enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine. „Er hat in den entscheidenden Spielen seine Leistung abgerufen.“ Fokussiert auf die Stimmung rund um die DFB-Auswahl exakt ein Jahr vor dem Anpfiff der Heim-EM am 14. Juni 2024 ist die kommende Partie am Freitag in Warschau gegen Polen durchaus ein entscheidendes Spiel.

„Wichtig sind Ergebnisse. Zauberfußball erwarte ich nicht“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. „Obwohl die Qualität dafür in der Mannschaft stecken würde. Gündogan kommt vielleicht als Triple-Sieger und Leithammel zurück in die Mannschaft. Auch (Jamal) Musiala und (Kai) Havertz werden eventuell von Anfang an spielen.“

Gosens hatte schwierige Saison

Mit Gündogan stößt auch Robin Gosens vom unterlegenen Champions-League-Finalisten Inter Mailand zur Mannschaft. Der 28-Jährige, der in Italien eine schwierige Saison hinter sich hat, ist eine Alternative für die linke Außenbahn, auf der gegen die Ukraine David Raum enttäuscht hatte. Flick hatte nach dem Remis in Bremen angekündigt, am Experiment mit Dreierkette in der Abwehr festhalten zu wollen.

Am Nachmittag werden der Bundestrainer und einige Spieler beim „One-Year-To-Go-Event“ zur Heim-EM an der Frankfurter Hauptwache dabei sein. Am Donnerstag reist die Nationalmannschaft nach Warschau. Zum Abschluss vor der Sommerpause geht es nach der Partie gegen Polen am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. dpa