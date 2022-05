Gündogan: Noch keine Äußerung über Verbleib in Manchester City

Ilkay Gündogan spielt für Manchester City © IMAGO/Darren Staples

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft beim englischen Meister Manchester City getroffen.

Manchester - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch nicht über seine Zukunft beim englischen Meister Manchester City entschieden. «Fußballerisch gibt es sicherlich nach wie vor keine bessere Adresse als Manchester City unter Pep Guardiola, und ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auch kaum ändern», sagte der 31-Jährige dem «Kicker» (Freitag). «Trotzdem müssen wir uns einfach mal in Ruhe austauschen und dann sehen wir, wie es weitergeht.»

Zuletzt hatte die «Daily Mail» berichtet, dass es Gündogan aufgrund seiner Verdienste freigestellt worden sei, sich im Sommer nach anderen Optionen umzusehen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. «Die Frage ist auch, ob und wann ich noch einmal etwas Neues machen möchte», sagte er. «Diese Frage habe ich für mich selbst tatsächlich aber auch noch nicht beantwortet.»

Gündogan spielt seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Jahr 2016 für Man City und hatte zuletzt entscheidenden Anteil an seinem vierten Gewinn der englischen Meisterschaft mit Man City. Beim 3:2 gegen Aston Villa am letzten Spieltag erzielte er zwei Treffer. In dieser Saison stand der gebürtige Gelsenkirchener in 20 von 38 Premier-League-Spielen in der Startelf und zählt auch zu den fünf Vize-Kapitänen. «Ich bin ein Spieler, der immer spielen möchte», sagte Gündogan. Er brauche dies für seinen Rhythmus. (dpa)