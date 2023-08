Haaland trifft und jubelt mit Fan: Man City siegt verrückt

Erling Haaland hat beim 2:1 Auswärtssieg von Manchester City in Sheffield erneut getroffen. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Superstar Erling Haaland wird das 2:1 (0:0) von Englands Fußballmeister Manchester City bei Aufsteiger Sheffield United nicht so schnell vergessen. Der Torjäger vergab einen Handelfmeter und zahlreiche Großchancen und wurde bei seinem 1:0 in der 63. Minute von einem City-Fan überrascht.

Sheffield - Der Anhänger umarmte den überraschten Norweger von hinten und jubelte über den dritten Saisontreffer des früheren Dortmunders. Mit neun Punkten steht der Triple-Sieger wieder einmal an der Spitze der Premier League.

Mit Co-Trainer Juanma Lillo, der den am Rücken operierten Pep Guardiola auf der Bank von Man City ersetzte, benötigte der Champions-League-Sieger trotz großer Überlegenheit 63 Minuten zur Führung. Haaland überwand per Kopf den überragenden Sheffield-Torhüter Wes Foderingham. Der Stürmer hatte in der ersten Hälfte die beste Chance zum 1:0 verpasst, als er den Handelfmeter an den Innenpfosten schoss (37.). Mit der ersten Torchance glich Sheffield United durch Jayden Bogle zum 1:1 aus (85.). Rodri sorgte drei Minuten später doch noch für den hochverdienten Sieg der Cityzens. dpa