Halbfinale der Champions League? Wann findet die Auslosung statt?

München - Vier Mannschaften kommen ins Halbfinale der Champions League 2017. Hier erfahren Sie, wann die Auslosung für die Halbfinal-Spiele stattfindet.

Vier Mannschaften ziehen in das Halbfinale der Champions League ein.

Atlético Madrid

Real Madrid

AS Monaco oder Borussia Dortmund

FC Barcelona oder Juventus Turin

Hier erfahren Sie alles zur Auslosung für die Halbfinal-Spiele der Champions League 2017.

Halbfinale der Champions League: Der Termin für die Auslosung

Die Halbfinal-Paarungen der UEFA Champions League werden am Freitag, 21. April, um 12.00 Uhr im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) ausgelost. Im Anschluss findet die Ziehung für die Halbfinals der Europa League statt.

Champions League: Wann finden die Halbfinal-Spiele statt?

Die Halbfinal-Hinspiele finden am Dienstag, 2. und Mittwoch, 3. Mai 2017 statt. Die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Diejenige Mannschaft, die in einer Paarung als erstes gezogen wird, hat im Hinspiel Heimrecht.

In den Halbfinal-Spielen gibt es keine gesetzten Teams mehr. Somit können auch Mannschaften aus demselben Verband gegeneinander spielen. Real Madrid könnte also im Halbfinale auf Atlético Madrid treffen.

Champions League: Welche Sender zeigen wird die Auslosung für die Halbfinal-Spiele live im TV?

Gute Nachricht für Fußballfans! Die Auslosung wird am Freitag live im Free-TV übertragen. Sowohl Eurosport als auch Sky Sport News HD übertragen die Ziehung ab 12.00 Uhr. Somit kann man die Mittagspause gleich für die spannende TV-Übertragung nutzen.

Champions League: Wo wird die Auslosung für die Halbfinal-Spiele im Live-Stream übertragen?

Wer am Freitagmittag nicht vor dem heimischen Fernseher sein kann, der kann die Auslosung für die Halbfinal-Spiele der Champions League auch in mehreren Live-Streams verfolgen. Der Sender Sky Sport News HD zeigt die Auslosung im kostenlosen Live-Stream via Webbrowser als auch auf Sky Go. Der Streaming-Dienst ist bei Sky-Kunden im Abo inklusive.

Für den Live-Stream von Sky Go auf mobilen Endgeräten gibt es eine Smartphone-App für iPhones und Android-Geräte.

Auch Eurosport bietet sein TV-Programm als Live-Stream im Internet an - allerdings nur über den Eurosport Player, der 6,99 Euro im Monat kostet. Auch für den Live-Stream via Eurosport Player gibt eine App für Apple- und Android-Geräte.

Einen kostenlosen Live-Stream zur Auslosung der Champions-League-Halbfinals gibt es auch auf der offiziellen Homepage der UEFA. Den Stream zur Auslosung finden Sie auf uefa.com. Diesen kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone anschauen. Allerdings bietet die UEFA keinen deutschen Kommentar.

Warum gibt es bei der Auslosung für die Halbfinal-Spiele der Champions League auch eine Final-Auslosung?

Am Freitag wird auch geklärt, welche Mannschaft im Finale der Champions League Heimrecht hat. In einer zusätzlichen Auslosung wird bestimmt, ob im Endspiel aus formellen Gründen der Sieger von Halbfinale 1 oder der Sieger von Halbfinale 2 als Heimmannschaft geführt wird.

UEFA Champions League: Wann findet das Finale 2017 statt?

Das Finale der UEFA Champions League wird am Samstag, 3. Juni 2017, im Millennium Stadium in Cardiff (Wales) ausgetragen. Anstoß ist zur gewohnten Spielzeit in der Königsklasse um 20.45 Uhr. Cardiff, die Hauptstadt von Wales, liegt etwa 240 Kilometer südlich von London.

fro