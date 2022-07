Haller dankt für Anteilnahme: „Ich bin sehr bewegt“

Bei Dortmunds Neuzugang Sebastien Haller ist ein Hodentumor entdeckt worden. © David Inderlied/dpa

Der erkrankte Fußball-Profi Sébastien Haller hat sich in einer bewegenden Instagram-Botschaft für die vielen Genesungswünsche bedankt.

Dortmund - „Ich möchte euch aus tiefstem Herzen für die vielen und warmherzigen Nachrichten danken“, schrieb der Neuzugang von Borussia Dortmund, bei dem ein Tumor im Hoden entdeckt worden war.

Instagram-Post von Haller

„Ich bin sehr bewegt. Aber ich weiß, dass es dank Euch nicht mehr als eine weitere Prüfung auf unserem Weg wird. Wir werden uns bald wieder auf dem Platz sehen, um unsere nächsten Siege zu feiern“, fügte Haller hinzu. Er werde sich jetzt auf seine Genesung konzentrieren, um stärker zurückzukommen.

Der gerade erst verpflichtete Haller war am Montag vorzeitig aus dem Trainingslager des BVB in Bad Ragaz abgereist. Er hatte im Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt und deshalb beim 1:3 am Abend im Test gegen den FC Valencia gefehlt. Am Abend teilte der BVB mit, dass ein Hodentumor diagnostiziert wurde. „Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden“, hieß es in der BVB-Mitteilung. dpa