„Hallo, liebe Frau von Stefan Effenberg“: Kleiner Autogramm-Jäger mit goldigem Auftritt

Unterschriften-Sammler überrascht „Effe“

Die Effenbergs waren schwer angetan von einem kleinen Autogramm-Sammler.

Als prominente Person ist Claudia Effenberg vielen Menschen ein Begriff. Obwohl sie ihn nicht kannte, schloss sie einen Jungen jetzt sofort ins Herz.

Baden-Baden – Stefan Effenberg, einst beim FC Bayern München als beinharter Anführer und Zweikämpfer bekannt, bringt so leicht nichts aus der Fassung. Ausgerechnet ein junger Fan überraschte den „Tiger“ jetzt allerdings mit einem ungewöhnlichen Wunsch: Er bat Effenberg um 30 Autogramme auf einmal. Der verwies ihn zunächst an seine Frau Claudia. Die zeigte sich sehr angetan vom Auftritt des Jungen – obwohl sie ihn nicht kannte.

Stefan Effenberg Geboren: 2. August 1968 (Alter: 54 Jahre), Hamburg Stationen als Spieler: u. a. Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, AC Florenz Größte Erfolge: Champions-League-Sieger (2001), 3x Deutscher Meister Karriereende: 2004

Stefan Effenberg überrascht von Bitte des jungen Anhängers: „Da muss ich mich hinsetzen“

Ex-FCB-Star Stefan Effenberg weilte am Ende einer Veranstaltung in einem Hotel-Foyer in Baden-Baden und ließ sich gerade noch mit Fans ablichten, als plötzlich ein kleiner Junge auf ihn zukam – mit einem ganz besonderen Anliegen: „Hallo, lieber Stefan Effenberg, kannst du mir bitte die 30 Karten unterschreiben?“ Der „Tiger“ reagierte angesichts der hohen Zahl an Autogrammen, um die ihn der Unterschriften-Sammler bat, überrascht: „30? Da muss ich mich hinsetzen, ne“, sagte der 54-Jährige, der inzwischen als Botschafter für den Rekordmeister agiert.

Bevor er dem Anhänger seinen Wunsch, erfüllte hatte Effenberg allerdings selbst auch noch eine Bitte an den Jungen, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Signaturen von Fußballstars sammelt und dazu Videos auf dem gemeinsamen Instagram-Account teilt. „Kannst du noch kurz meiner Frau sagen, dass ich fünf Minuten brauche?“, nahm „Effe“ die Situation gekonnt mit Humor. Als der Autogramm-Jäger wissen wollte, wo Claudia Effenberg ist, half ihm der Ex-Nationalspieler weiter: „In dem Kleid, guck mal, in dem goldenen Kleid“, woraufhin der Bub aus dem Foyer nach draußen rannte.

Im Video: Stefan Effenbergs Reaktion auf den Nachwuchs-Autogramm-Jäger

Kleiner Fan entzückt: „Hallo, liebe Frau von Stefan Effenberg“

Dort angekommen traf er wie erhofft auf Claudia Effenberg, die sich jüngst als Stammkundin eines Schönheits-Salons outete, und gerade in ein Auto einsteigen wollte, um sich zu einer Wohltätigkeits-Gala aufzumachen. Das goldene Kleid wurde dann vom goldigen Auftritt des höflichen Jungen überstrahlt: „Hallo, liebe, hallo, liebe Frau von Stefan Effenberg“, sagte er, der den Namen des Models offenbar nicht kannte.

Das allerdings störte die 57-Jährige nicht – ganz im Gegenteil. Sie wandte sich dem Junior-Autogramm-Jäger zu, der ihr die Kunde überbrachte: „Dein Mann braucht noch fünf Minuten, er unterschreibt mir dort Karten“, zeigte der kleine Fan auf den Innenraum, wo Stefan Effenberg wartete. „Ich wollte nur kurz dir Bescheid sagen.“ Damit verzauberte er die Designerin sofort: „Ehrlich? Du bist ja süß“, sagte Claudia angetan und klatschte mit dem Unterschriften-Sammler ab.

Der süße Auftritt des jungen Signaturen-Liebhabers im Video

Claudia Effenberg reagiert begeistert auf den kleinen Autogramm-Jäger

Bevor sich der junge Fan wieder seiner eigentlichen Mission, sich 30 Unterschriften des „Tigers“ zu sichern, widmen konnte, bedankte sich Claudia Effenberg noch entzückt. „Bitteschön“, entgegnete ihr der Signaturen-Liebhaber und stapfte zurück in Richtung Hotel-Foyer.

Dort wartete Stefan Effenberg, der nicht an eine Bayern-Zukunft von Manuel Neuer glaubt, auf den Buben, der sich mit dieser Aktion sicherlich ins Gedächtnis des Ehepaares gebrannt haben dürfte. (wuc)