Hamann-Tipp für Nagelsmann: Elfmeterkiller zur EM 2024?

Von: Sascha Mehr

TV-Experte Dietmar Hamann empfiehlt Bundestrainer Nagelsmann den Bochumer Elfmeterkiller Manuel Riemann als dritten Keeper für den EM-Kader.

Bochum – Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet auf der USA-Reise zwei Testspiele. Zunächst geht es gegen die USA, dann ist Mexiko Gegner. Über den Zeitpunkt des Trips gab es viele Diskussionen, Bundestrainer Julian Nagelsmann ist jedenfalls froh, mit seiner Mannschaft ein paar Tage intensiv zusammenarbeiten zu können.

Manuel Riemann Geboren: 9. September 1988 (Alter 35 Jahre), Mühldorf a. Inn Verein: VfL Bochum Position: Torhüter

EM-Kader: Nagelsmann wird drei Keeper nominieren

Der wieder genesene Manuel Neuer ist noch keine Option für die Nationalmannschaft, Marc-Andre ter Stegen fliegt als Nummer eins in die USA. Neben ihm nominierte Nagelsmann auch Bernd Leno (FC Fulham), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Im EM-Kader werden aller Voraussicht nach drei Torhüter stehen. Es gilt also, sich beim Bundestrainer zu beweisen für einen Platz nächstes Jahr.

Wenn es nach dem Ex-Nationalspieler und derzeitigen TV-Experten Dietmar Hamann geht, sollte der Bundestrainer aber einen ganz anderen Keeper nominieren – und zwar Manuel Riemann vom VfL Bochum. „Der dritte Torwart hält eh nicht. Es ist nicht so, dass er zwei linke Hände hat. Er hat in den letzten Jahren gezeigt, was für ein toller Torwart er ist. Wenn du so einen hast, würde ich mit dem Gedanken spielen. Es gibt ganz wenige Elfmeterkiller.“

Didi Hamann (r.) würde Manuel Riemann mit zur EM nehmen. © Revierfoto/Jan Huebner/Imago

Am vergangenen Spieltag lief Riemann zur Hochform auf und brachte die Offensivspieler von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zur Verzweiflung. Neben zahlreichen guten Chancen parierte er auch die Elfmeter von Xavi Simons und Emil Forsberg und hielt so das torlose Unentschieden für den VfL Bochum fest.

EM-Kader: Hamann schlägt Riemann vor

„Manuel Riemann ist ein fantastischer Torwart. Es ist immer eine Freude, wenn er sich so auszeichnen kann wie heute. Wir sind froh, solch einen starken Rückhalt zu haben“, sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau nach der Partie in Leipzig über den 35-Jährigen. Sogar Leipzig-Trainer Marco Rose lobte Manuel Riemann im Anschluss an das 0:0 überschwänglich: „Gegen uns macht er herausragende Spiele. Er ist ein guter Typ, klasse Torhüter. Wäre cool, wenn wir ihn irgendwann mal wieder bezwingen.“

Dass Julian Nagelsmann den Bochumer aber tatsächlich für den EM-Kader nominieren wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Der Keeper absolvierte bislang noch nie ein Länderspiel, stand in seiner Nachwuchszeit aber zumindest einmal im Kader der deutschen U17. (smr)