Hamas tötet Ex-Fußballprofi bei Massaker auf Musikfestival

Von: Korbinian Kothny

Die Hamas überfällt ein Musikfestival in der Nähe des Gaza-Streifens. Unter den über 260 Opfern ist auch ein ehemaliger Fußball-Profi.

Re‘im – Der ehemalige israelische Fußballprofi Lior Asulin ist tot. Am Tag nach seinem 43. Geburtstag wurde der ehemalige Stürmer Opfer der Angriffe der Hamas-Terroristen in Israel. Asulin besuchte am Wochenende das „Supernova-Festival“ in der Negev-Wüste bei Re‘im in der Nähe des Gaza-Streifens, welches von der Hamas am Samstagmorgen attackiert wurde.

Lior Asulin Geboren: 6. Oktober 1980 in Ra'anana, Israel Gestorben: 7. Oktober 2023 (43 Jahre alt) in Re'im

Hamas überfällt ahnungslose Besucher von Musikfestival

Laut Zeugenberichten und Videoaufnahmen schossen die Terroristen wahllos in die Menge und verschleppten Geiseln in den Gaza-Streifen. Asulin hatte am Freitag noch seinen Geburtstag auf dem Festival gefeiert, ab Samstag galt er als vermisst.

Sein ehemaliger Verein Hapoel Tel Aviv bestätigte allerdings am Sonntag die schlimmsten Befürchtungen. „Nach vielen Stunden, in denen er als vermisst gemeldet wurde, ist inzwischen bekannt, dass unser ehemaliger Spieler Lior Asulin auf einem Festival in Ra’im von Terroristen ermordet wurde“, schrieb der 13-malige israelische Meister. Insgesamt kamen mindestens 260 Menschen beim Anschlag am Samstag ums Leben.

Lior Asulin kam bei einem Anschlag ums Leben. © VIRGINIE LEFOUR ERIC LALMAND

Asulin wurde nach Karriereende zu Haftstrafe verurteilt

Asulin kam in Israels erster Liga auf insgesamt 284 Einsätze, in denen ihm 88 Treffer gelangen. Seinen größten Erfolg feierte der Stürmer 2004 als er mit seinem Klub Ihud Bnei Sakhnin den israelischen Pokal gewann. Asulin erzielte beim 4:1-Erfolg über Hapoel Haifa zwei Tore.

Nach seinem Karriereende 2017 geriet der Fußballer allerdings auf die schiefe Bahn und wurde 2021 wegen Drogenhandels zu einer Haftstrafe verurteilt. Im September 2022 kam Asulin wieder frei und spielte während seiner Bewährungszeit weiter unterklassig Fußball.

Bein von israelischem Fußballprofi muss amputiert werden

Neben dem Ex-Stürmer besuchte auch der israelische Fußballprofi Ben Binyamin das Musikfestival. Der 28-Jährige kam zwar mit seinem Leben davon, wurde aber so schwer verletzt, dass sein Bein amputiert werden musste. Binyamin wird in israelischen Medien folgendermaßen zitiert: „Ich war in einer Gruppe von 40 Personen in einem Bunker und die Terroristen haben Granaten auf uns geworfen. Ich habe so viele schreckliche Dinge gesehen, Leichen über Leichen in diesem Bunker, einschließlich Körperteile.“

Die radikal-islamische Hamas griff Israel am Samstag überraschend über Luft, Land und Meer an. Die Angriffe forderten so viele Opfer wie noch nie seit Gründung des Staates. (kk)