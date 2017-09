Hamburger SV - Borussia Dortmund: So sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Livestream

Der Hamburger SV empfängt Borussia Dortmund: So sehen Sie die Bundesliga am Mittwoch live im TV und im Livestream.

München - Der Saisonbeginn bescherte dem Hamburger SV einen ungewohnt euphorischen Verlauf. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen war der krisengeschüttelte Traditionsklub auf Platz drei zu finden und reihte sich hinter den Topklubs FC Bayern und Borussia Dortmund ein. Mittlerweile befindet sich der HSV jedoch wieder auf dem Boden der Tatsachen: Erst folgte ein Dämpfer im Heimspiel gegen Vizemeister RB Leipzig, dann wurde am Freitag schließlich in Hannover mit 0:2 verloren. Mit dem BVB begrüßt der Hamburger SV nun vor heimischem Publikum einen der wenigen Titelaspiranten der Bundesliga und der Champions-League-Teilnehmer wird den Hanseaten sicher alles abverlangen. Dies belegt auch die Statistik: Die vergangenen drei Duelle konnte die Borussia für sich entscheiden, beim letzten Gastspiel beim HSV feierte Dortmund gar einen furiosen 5:2-Erfolg.

Ob sich Borussia Dortmund dieses Mal in ähnlicher Torlaune präsentieren kann, erscheint zumindest fraglich: Die beiden Auswärtspartien in Freiburg (0:0) und Tottenham (1:3) offenbarten Probleme in der BVB-Offensive, nur zuhause zeigte sich das Team von Trainer Peter Bosz zuletzt treffsicher. Zumindest in der Bundesliga kann sich Dortmund auf seine Defensivreihe verlassen: Nach vier Partien ist Borussia Dortmund das einzige Team noch ohne Gegentor.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Duell der beiden Traditionsmannschaften live im TV oder per Livestream verfolgen können:

Hamburger SV - Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die 101. Auflage des Bundesliga-Duells zwischen dem HSV und dem BVB gibt es live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Wer glaubt, in der Berichterstattung zur Bundesliga gebe es nichts Neues mehr zu bestaunen, wird beim Duell BVB vs. HSV vom Gegenteil überzeugt: Der Pay-TV-Sender Sky startet bei dieser Partie ein Pilotprojekt!

Im Rahmen der „englischen Woche“ findet das Spiel am Mittwoch, den 20. September statt, Anpfiff im Hamburger Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr - zeitgleich mit drei weiteren Paarungen des 5. Spieltages. Das Match Hamburger SV vs. Borussia Dortmund läuft auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Exklusive Live-Übertragung dieser Begegnung beginnt 15 Minuten vor Anstoß um 20.15 Uhr.

Hamburger SV - Borussia Dortmund: Bundesliga im Livestream bei Sky Go

Wer das Duell des Bundesliga-Dinos gegen den BVB nicht im Fernsehen live sehen kann, besitzt die Ausweichmöglichkeit auf den PC oder mobile Endgeräte. Mit dem Streaming-Angebot Sky Go können Sie dem Spiel Hamburg vs. Dortmund beiwohnen - vorausgesetzt, Sie besitzen eine Sky-Mitgliedschaft.

Dann haben Sky-Kunden die Wahl zwischen einem der gängigen Webbrowser oder dem Verfolgen über die SkyGo-App: Sowohl Apple-User (hier geht‘s zum iTunes-Store) sowie Android-Nutzer (hier geht‘s zum Google-Play-Store) können sich die Software im Bedarfsfall herunterladen.

Wichtig: Wer über eine stabile WLAN-Verbindung surft, befindet sich im Vorteil. Wird über das mobile Datenvolumen gestreamt, kann sich dieses schnell dem Ende entgegen neigen, was zu möglicherweise noch steigenden Kosten für das Bundesliga-Vergnügen führt.

+ Anhänger ohne Sky-Abo suchen am besten den Weg zur nächstgelegenen Kneipe - oder können sich anderweitig Abhilfe schaffen: Auf bequeme Art können Sie Sky-Abonnent werden und das Gros aller Bundesliga-Partien (einige laufen diese Saison nicht mehr bei Sky) live verfolgen und das auch kurzfristig.

Hamburger SV - Borussia Dortmund: Bundesliga im kostenlosen Live-Stream ohne Sky Go

Ohne Sky-Abo gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, die Bundesligapartie Borussia Dortmund - Hamburger SV live zu verfolgen? Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn wie man weiß, gibt es in den Weiten des Internets auch illegale Streaming-Angebote, welche unverblümt sportliche Highlights live übertragen. Hier nehmen User allerdings deutliche Abstriche in Qualität in Kauf, ganz abgesehen davon dass das Einfangen von Viren und Malware eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellt.

Außerdem macht man sich neuerdings mit dem Verfolgen derartiger Angebote strafbar, wie ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes bestätigt. Tipp: Diese Livestreams sind legal und gratis!

Hamburger SV - Borussia Dortmund: Direktvergleich aller bisherigen Spiele

Hamburger SV Borussia Dortmund S / U / N 36 / 28 / 36 36 / 28 / 36 Tore 179:179 179:179 Gelbe Karten 142 101 Gelb-Rote Karten 3 3 Rote Karten 6 3 1. Bundesliga-Saisons 55 51 Meisten Tore Manfred Kaltz (9), Uwe Seeler (9) Michael Zorc (11) Meisten Spiele Manfred Kaltz (30) Michael Zorc (30)

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund: Die letzten zehn Pflichtspielduelle



Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 04.04.2017 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0 05.11.2016 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5 17.04.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0 20.11.2015 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:1 07.03.2015 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:0 04.10.2014 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 0:1 22.02.2014 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:0 14.09.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 6:2 09.02.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburger SV 1:4 22.09.2012 Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:2

