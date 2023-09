Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Hamburg – Der 8. Spieltag steht an in der 2. Bundesliga und es kommt zu einem echten Kracher. Der Tabellendritte Hamburger SV trifft auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Mit einem Erfolg über die Rheinländer würde der HSV die Tabellenführung übernehmen. Einfach wird das aber nicht, denn Düsseldorf präsentiert sich in herausragender Form.

Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: Wer holt sich den Sieg?

„Klar sind wir enttäuscht, dass wir die gute Ausgangslage verspielt haben. So selbstkritisch muss man sein. Wir haben klar angesprochen, dass wir Dinge besser machen müssen - und das werden wir am Freitag auch tun“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Fortuna Düsseldorf.

„Wenn man etwas kritisch anspricht, heißt das nicht, dass man auf Distanz geht. Ich stehe zu 100% hinter meiner Mannschaft, bin der Papa dieses Teams. Und das wird auch immer so bleiben“, so der HSV-Coach weiter, der von seiner Truppe mehr Aktivität fordert: „Die Jungs sind offen und kritikbereit, sprechen auch untereinander über die Themen. Wir haben die Qualität, aber Qualität muss auch arbeiten. Insgesamt müssen wir einfach wieder aktiver werden.“

Der HSV trifft auf Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf steigt am Freitag, 29. September 2023, um 18:30 Uhr in Hamburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen im . Die TV-Rechte der 2. Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sport1.

Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Freitag, 29. September 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das 2. Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.