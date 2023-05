HSV-Coach Walter übt Kritik an Relegation – und plädiert für die Abschaffung

Von: Stefan Schmid

Trotz einer herausragenden Saison muss der Hamburger SV in die Relegation. Trainer Tim Walter übt Kritik am Modus, den er am liebsten abschaffen würde.

Hamburg - Der Hamburger SV spielte diese Saison die beste Runde in der 2. Bundesliga seit dem Abstieg 2017/18. Trotzdem blieb der direkte Aufstieg verwehrt und so stehen nun die Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart ins Haus. Diesem Modus wenig abgewinnen kann HSV-Trainer Tim Walter, der für eine Abschaffung der Relegation plädiert – zugunsten der drittplatzierten Zweitligisten.

Tim Walter Geboren: 8. November 1975 (47 Jahre) in Bruchsal Beim HSV seit: Juli 2021 Trainerstationen: Bayern München II, Holstein Kiel, VfB Stuttgart, Hamburger SV

Walter nach HSV-Rekordjahr: Über Abschaffung der Relegation „Gedanken machen“

Es ist wahrlich zum Haare raufen für den Hamburger SV. Da spielt man mit 66 Punkten die beste Saison in der Zweitligageschichte und geht schlimmstenfalls als trauriger Elf-Minuten-Aufsteiger in die Geschichte ein. Dazu kommt, dass die diesjährige Punkteausbeute in den letzten fünf Jahren jeweils zum direkten Aufstieg gereicht hätte. Ebenfalls mit 66 Zählern musste 2016/17 die Eintracht aus Braunschweig in die Relegation – nun trifft es eben die Rothosen, die schon am Donnerstagabend, 1. Juni, das Hinspiel gegen den VfB Stuttgart (20.45 Uhr) bestreiten werden.

Zur Spielzeit 2008/09 wurden erstmals seit 1991 wieder Relegationsspiele zur Fußball-Bundesliga ausgetragen. So wie sich seitdem die Hin- und Rückspiele zwischen dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga und dem 16. der Bundesliga jähren, so jähren sich auch die Rufe nach einer Abschaffung des Modus. Meist von einem Verantwortlichen des dritten des Unterhauses vorgetragen, bläst auch HSV-Coach Tim Walter dieses Jahr in das Horn der Kritiker. Es sei ganz klar, so der 47-Jährige, dass man sich über die Abschaffung „Gedanken machen“ müsse.

HSV-Trainer Tim Walter ist mit dem Modus der Relegation nicht zufrieden. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

HSV-Coach Walter: „Erstligist hat mehr zu gewinnen“

Auch die von Walter angeführten Gründe, warum eine Auf- und Abstiegsregelung ohne Relegation gerechter wäre, wurde so oder so ähnlich schon in den vergangenen Jahren vorgebracht – was sie nicht weniger gültig macht. Das drittbeste Team der 2. Liga, in diesem Fall sein HSV, habe „über das ganze Jahr viel gewonnen“ und trotzdem würde er „nicht automatisch den Weg nach oben“ antreten.

Der Drittletzte der Bundesliga hingegen hat logischerweise eine wesentlich schlechtere Runde gespielt, eben nur eine Liga höher. „Weil der Erstligist mehr zu gewinnen hat. Weil sie als Sechzehnter über zwei Spiele noch die Möglichkeit bekommen, die Liga zu halten“, sei die derzeitige Regelung nicht gerecht und müsse überdacht werden.

Szenen aus Sandhausen, wo sich der HSV für elf Minuten als Aufsteiger wähnte. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

„Jetzt erst recht“-Stimmung beim HSV vor Relegation gegen Stuttgart

Bei der Diskussion um die Relegation darf allerdings auch nicht vergessen werden, dass der HSV bereits selbst zweimal als Bundesligist profitierte. Sowohl 2014 als auch 2015 konnten die Rothosen im letzten Augenblick den Abstieg von der Schippe springen. Auf der anderen Seite scheiterte man vergangene Saison als Zweitligist in der Relegation an Hertha BSC, die ausgerechnet von HSV-Legende Felix Magath trainiert wurde.

Dem Nackenschlag der letzten Saison und den dramatischen Ereignissen am letzten Spieltag, als der HSV sich bereits für elf Minuten als Aufsteiger wähnte, zum Trotz, blickt Tim Walter den Duellen mit Stuttgart optimistisch entgegen. „Wir haben mit der Mannschaft darüber gesprochen und gemeinsam festgehalten: Jetzt erst recht!“ (sch)