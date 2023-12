Hamburger SV plant Transfer-Coup – Mittelfeldspieler nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach Verstärkungen für den eigenen Kader und scheint in der 3. Liga fündig geworden zu sein.

Update vom 10. Dezember, 14.25 Uhr: Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sollen der Hamburger SV, Holstein Kiel und der 1. FC Nürnberg Interesse an Caspar Jander haben. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft nach der laufenden Saison aus und Jander will offenbar den nächsten Karriereschritt machen und deshalb in Duisburg nicht verlängern. Wer schlägt ablösefrei zu?

Wechselt Caspar Jander zum HSV? © IMAGO/Fotostand / Schaefer

Erstmeldung: Hamburg – In der 2. Bundesliga steht der 16. Spieltag an und der Hamburger SV will den nächsten Sieg im Kampf um den Aufstieg einfahren. Einfach werden dürfte das aber nicht, denn der SC Paderborn, der selbst im Mittelfeld der Tabelle, ist immer für eine Überraschung gut.

Hamburger SV gegen SC Paderborn: Wer holt sich den Sieg?

„Paderborn läuft etwas unter dem Radar, die Qualität ist aber bedeutend höher als der Tabellenplatz. Sie haben einen hohen Ballbesitzanteil und eine gute individuelle Klasse. Wir wollen natürlich auch das achte Heimspiel gewinnen, aber das wird eine große Herausforderung“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Paderborn.

„Wir müssen als Kollektiv bis zum Ende dranbleiben und die absolute Gier an den Tag legen. Du bekommst weder im Pokal noch in der 2. Bundesliga irgendwas geschenkt. Wir erarbeiten uns unsere eigenen Treffer sehr hart, geben die Gegentore dann aber zu leicht her. Das müssen wir definitiv besser machen“, so der Coach weiter.

Der HSV empfängt den SC Paderborn. © IMAGO/Oliver Ruhnke

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn findet am Samstag, 9. Dezember 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hamburger SV gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen SC Paderborn wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Samstag, 9. Dezember 2023 , um 12.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hamburger SV gegen SC Paderborn: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Hamburger SV gegen SC Paderborn ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

