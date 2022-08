„Altintop ist jeder Deutsche bei seinem Englisch-Vortrag“: CL-Auslosung erinnert Fans an eigene Schulzeit

Von: Alexander Kaindl

Hamit Altintop nimmt als Final-Botschafter eine wichtige Rolle in der Champions League ein. Manch ein Fan amüsierte sich bei der Gruppenauslosung jedoch über sein Englisch.

Istanbul - Der Fahrplan steht! Am Donnerstagabend wurden die Gruppen der diesjährigen Champions-League-Saison ausgelost. 32 Teams kämpfen um den Einzug ins Finale, das am 10. Juni 2023 in Istanbul steigen wird. Genau dort zogen zwei ehemalige Fußballstars nun die Kugeln: Yaya Touré und Hamit Altintop.

Letzterer ist seit Jahren Final-Botschafter, eigentlich sollte das Endspiel der Königsklasse nämlich schon 2020 am Bosporus stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Turnier aber in Lissabon beendet. 2021 ging es dann nach Porto, 2022 nach Paris - obwohl ursprünglich Sankt Petersburg geplant war. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine hatte die UEFA aber entschieden, der Heimatstadt Wladimir Putins abzusagen. 2023 soll nun endlich Istanbul als Finalstätte fungieren. Ausgerechnet also in dem Jahr, in dem keine türkische Mannschaft im Wettbewerb ist.

Champions-League-Auslosung: Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Ajax Porto Bayern Frankfurt Liverpool Atletico Barcelona Tottenham Neapel Leverkusen Inter Sporting Rangers Brügge Pilsen Marseille

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H AC Mailand Real Madrid Man City PSG Chelsea Leipzig Sevilla Juventus Salzburg Donezk BVB Benfica Zagreb Celtic Kopenhagen Haifa

Champions League: Deutsche Mannschaften mit machbaren Gruppen

Spannend dürfte es trotzdem werden, schließlich sorgten Touré und Altintop schon mit der Gruppenauslosung für aufregende Konstellationen. Besonders kurios: Die beiden deutschen Top-Mannschaften! Denn sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund treffen in ihren Gruppen auf ihre beiden ehemaligen Wunderstürmer: Robert Lewandowski kehrt mit dem FC Barcelona in die Allianz Arena zurück, der BVB trifft auf Erling Haaland und Manchester City. Die Verantwortlichen haben bereits auf die Lose reagiert.

Neben den beiden Bundesliga-Schwergewichten haben RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt als verbleibende deutsche Mannschaften ebenfalls gute Chancen aufs Weiterkommen. Vielleicht darf Altintop dann ja vielleicht sogar eine von ihnen am 10. Juni 2023 in Istanbul begrüßen?

Hamit Altintop: Fans fühlen sich an eigene Englisch-Künste erinnert

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der unter anderem für Schalke 04, Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul auflief, freut sich schon auf das Endspiel - das machte er am Donnerstag bei der Auslosung einmal mehr deutlich.

Hamit Altintop und Reshmin Chowdhury bei der Auslosung der Champions-League-Gruppen. © OZAN KOSE / AFP

Im Interview mit Reshmin Chowdhury und Pedro Pinto betonte er auf Englisch, welch ein großartiger Wettbewerb die Champions League doch sei. Dabei wurde schnell klar, dass sich Altintop im Deutschen oder Türkischen wesentlich wohler fühlt. Das erkannten auch etliche Fans, die sofort auf Twitter reagierten. Wir zeigen einen Auszug von verschiedenen Reaktionen:

„Altintop ist jeder Deutsche bei seinem Englisch-Vortrag in der Schule“

Schön, wie Hamit Altintop „German English“ spricht.

Altintop ist jeder Deutsche bei seinem Englisch-Vortrag in der Schule.

Altintop mit Revier-Englisch klar on lead.

Altintop erinnert mich einfach an meine erste mündliche Prüfung in der 9. Klasse in Englisch, wo ich komplett überfordert war digga hahahahaha.

Altintop hatte damals doch safe ne 4 in Englisch.

Wenn Hamit Altintop Englisch redet, hört man gut raus, dass er zu einem Großteil eine deutsche Kartoffel ist.

Hamit Altintop: Sprachstörung in der Jugendzeit

Was die Twitter-Fans wohl nicht wissen: Altintop hatte in seiner Jugend mit einer kleinen Sprachstörung zu kämpfen. In seiner Schulzeit wurde er wegen seines Stotterns eigenen Angaben zufolge häufig ausgelacht. Dank eines Sprachtrainings verbesserte er sich dann jedoch schlagartig. Zu Beginn seiner Profizeit hatte er mit Interviews unmittelbar nach dem Spiel noch Probleme - diese wurden mit dem Laufe der Zeit immer weniger. Inzwischen hat er keine Schwierigkeiten damit, auf einer großen Bühne in einer Fremdsprache zu sprechen.

Kollege Touré, der etliche Jahre in England spielte und dort aktuell auch noch arbeitet, wurde im Netz teilweise ebenfalls für seine Englisch-Künste belächelt. Letztlich dürfte es den beiden ziemlich egal sein, wie flüssig sie welche Sprache sprechen. Denn eines haben sie so gut wie allen Twitter-Kritikern voraus - sie haben die Champions-League-Hymne schon live auf dem Platz gehört.

Welche Spiele die neue Saison eröffnen, war zunächst nicht klar. Die UEFA hatte die zeitgenaue Ansetzung verschoben. (akl)