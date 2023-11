Hannover 96 gegen Hertha BSC live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hannover 96 Hertha BSC. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Hannover – Die Länderspielpause ist vorbei und in der 2. Bundesliga geht es mit dem 14. Spieltag weiter. Hannover 96, derzeit auf Position vier der Tabelle, will weiter Punkte für den Aufstieg sammeln und dafür Hertha BSC schlagen. Der Hauptstadtklub dagegen befindet sich im Niemandsland der Tabelle und benötigt eine Serie, um wieder Anschluss an die ersten Plätze zu schaffen.

Hannover 96 gegen Hertha BSC: Wer holt sich den Sieg?

„Wir sind auf einem guten Weg und ziehen das weiter zusammen durch. Freitag kommt ein 50:50-Spiel, beide können gewinnen. Das wird ein guter Test für unsere Psyche“, sagte Hertha-Cheftrainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Hannover 96.

„Wir haben den Start vermasselt, aber seitdem wir einen stabilen Kader haben und die Spieler sich mehr und mehr aneinander gewöhnen, läuft es vernünftig. Es wird ein Auswärtsspiel, in dem wir viel investieren müssen, auch und gerade körperlich. Hannover ist die Liga gewöhnt, hat viele schnelle Spieler. Wenn das reinkommt, können wir einige Gegner überraschen und dann glaube ich auch, dass wir uns weiter verbessern werden“, so der Coach weiter.

Stürmer Florian Niederlechner ist optimistisch, dass sich Hertha BSC weiter steigern wird: „Seit Sommer ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Aktuell haben wir leider noch zu wenig Punkte, aber ich sehe einen klaren Aufwärtstrend. Wir müssen genau so weitermachen und brauchen noch ein wenig mehr Siegermentalität.“

Hertha BSC ist zu Gast bei Hannover 96. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

„Wir bräuchten als Team mal ein, zwei Siege hintereinander, um noch mehr in den Flow zu kommen. Spielerisch haben wir auch noch Luft nach oben, aber daran arbeiten wir hart. Unsere vielen Tore kommen nicht von irgendwo her. Jeder gewinnt gerade persönlich dazu. Wenn ich Beispiele nennen darf: Deyo und Jonjoe, das sind echt geile Jungs, die sich für die Truppe zerreißen. Diese Entwicklung kommt aber auch über das Selbstvertrauen, das man sich erarbeiten muss, erklärte der erfahrene Angreifer.

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Hertha BSC findet am Freitag, 24. November 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hannover 96 gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Hertha BSC wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hannover 96 gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hannover 96 gegen Hertha BSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Wiesbaden startet am Freitag, 24. November 2023, um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

, um .

Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

