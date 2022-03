Hannover 96 gegen RB Leipzig: Hier läuft der DFB-Pokal live im TV und Stream

Hannover 96 gegen RB Leipzig: Hier läuft der DFB-Pokal live im TV und Stream. © Friso Gentsch/dpa

RB Leipzig will den DFB-Pokal – doch dafür müssen sie erst an Hannover 96 vorbei. Wer überträgt das DFB-Pokal-Viertelfinale? Eine Übersicht über Möglichkeiten im TV und Stream.

Hamburg/Hannover – Die Chancen auf den DFB-Pokalsieg stehen so gut wie. Zweimal stand RB Leipzig bereits im Finale – zweimal verloren die „roten Bullen“ die entscheidenden Duelle. 2022 aber sind die Chancen gut – sind doch alle großen Favoriten auf den Titel bereits ausgeschieden. Am Abend will RB Leipzig für den großen Traum Hannover 96 in der HDI Arena bezwingen und ins Halbfinale einziehen. Doch da hat 96 noch ein Wörtchen mitzureden. Kampflos wird sich das Team sicher nicht geschlagen geben.

Wo Sie die Partie Hannover 96 gegen RB Leipzig im Free-TV und Stream sehen können, verrät 24hamburg.de* hier.

Am Abend stehen auch noch zwei weitere Partien im Viertelfinale des diesjährigen DFB-Pokal an. Der HSV trifft im heimischen Volksparkstadion ab 18:30 Uhr auf den Karlsruher SC* und der VFL Bochum empfängt um 20:45 Uhr den SC Freiburg. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.