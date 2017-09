So endete Hannover 96 gegen Hamburger SV

Hannover 96 empfängt am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2017/2018 den Hamburger SV.

Zum dritten Mal in Folge bestritt der Hamburger SV ein Bundesligaspiel am Freitag. Diesmal ging es nach Niedersachsen zum Aufsteiger Hannover 96. Wir verraten Ihnen, wie die Partie ausging.

Update vom 15. September 2017, 22.25 Uhr: Aufsteiger Hannover 96 hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Hamburger SV die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Die Mannschaft der Stunde gewann das brisante Nordduell am Freitagabend vor 49 000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena durch Treffer von Martin Harnik (50. Minute) und Ihlas Bebou (82.).

Bericht

Hannover - Am vierten Bundesliga-Spieltag kommt es zum Duell HSV gegen HSV. Sie haben richtig gelesen, denn der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V., besser bekannt unter dem Namen Hannover 96, trifft am Freitagabend auf den Hamburger SV.

Für den Aufsteiger aus Niedersachsen hätte die neue Spielzeit kaum besser starten können. Mit zwei Siegen und einem Remis aus den ersten drei Spielen steht das Team von Trainer André Breitenreiter auf dem dritten Tabellenplatz. Klubchef Martin Kind drückt dennoch auf die Euphorie-Bremse und will am Saisonziel festhalten. „Unser Ziel bleibt, sicher den Klassenerhalt zu sichern“, sagte Kind in der NDR-Sendung „Sportclub“. Mit einem Erfolg gegen den HSV winkt Hannover mindestens für einen Tag die Tabellenführung.

Auch die Hamburger können mit ihrem Saisonstart zufrieden sein. Zwar setzte es am vergangenen Spieltag eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig. Die ersten beiden Partien gegen den FC Augsburg und 1. FC Köln konnten die „Rothosen“ für sich entscheiden. Dies bedeutet vorübergehend Rang sieben, wobei auch die Hanseaten mit einem Sieg gegen 96 auf der Spitzenposition „übernachten“ könnten.

Anpfiff der Begegnung Hannover 96 gegen Hamburger SV in der HDI Arena ist am Freitag, 15. September 2017, um 20.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Hannover 96 - Hamburger SV: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Eurosport

Seit dieser Saison laufen alle Bundesligaspiele am Freitagabend bei Eurosport. Allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern über den Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra, den Sie nur als Kunde von HD+ über Satellit sehen können. Los geht‘s am Freitag bereits um ca. 19.30 Uhr. Dann melden sich Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer mit den letzten Informationen vor dem Spiel Hannover 96 gegen den Hamburger SV.

Die Live-Übertragung von Eurosport endet um 22.45 Uhr. Doch direkt im Anschluss folgt für alle Fußball-Interessierten noch der „kicker.tv Talk“.

Hannover 96 - Hamburger SV: Bundesliga heute im Live-Stream von Eurosport

Alternativ zur TV-Übertragung können Sie auch den Eurosport Player abonnieren. Dieser ist allerdings nur online über einen Webbrowser beziehungsweise die offizielle mobile Applikation für Smartphones und Tablets aufrufbar. Doch auch auf modernen Smart TVs sollte der Eurosport Player funktionieren.

Apple-Nutzer finden die Eurosport-Player-App übrigens bei iTunes, Android-Nutzer können diesen im Google Play Store herunterladen. Der Download ist kostenlos. Um jedoch ein Bundesligaspiel live verfolgen zu können, müssen Sie den sogenannten „Bundesliga Saison-Pass“ kaufen. Dieser kostet - wenn Sie noch bis zum 30. September 2017 zuschlagen - 4,99 Euro pro Monat für die ersten sechs Monate. Anschließend ist er wieder einen Euro pro Monat teurer.

Hinweis: Die bisherigen Übertragungen von Eurosport liefen alles andere als einwandfrei. Sowohl vor zwei Wochen, als der Hamburger SV dem 1. FC Köln gegenüber stand, als auch vergangene Woche beim Match Hamburger SV gegen RB Leipzig gab es technische Probleme, die die User verärgert haben. HSV-Coach Markus Gisdol sprach sogar von einer „Katastrophe“.

Wichtig: Das Streamen von Fußball-Spielen verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags könnte daher sehr schnell aufgebraucht sein. Um das zu verhindern, sollten Sie bei der Nutzung eines Live-Streaming-Angebots auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen.

Hannover 96 - Hamburger SV: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Wenn Ihnen das Angebot von Eurosport zu teuer sein sollte, haben Sie auch die Möglichkeit, im Internet nach kostenfreien Live-Streams zur Partie zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV zu suchen. Allerdings sollten Sie beachten, dass die Ton- und Bildqualität solcher Streams mit großer Sicherheit nicht besonders gut sein wird. Zudem besteht die Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen, die den PC, Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Ihnen sollte auch bewusst sein, dass der Europäische Gerichtshof jüngst entschieden hat, dass nicht mehr nur die Betreiber von illegalen Streaming-Diensten, sondern auch die User gegen das Gesetz verstoßen.

Hannover 96 - Hamburger SV: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

Hannover 96 Hamburger SV S / U / N 18 / 15 / 23 23 / 15 / 18 Tore 77:85 85:77 Gelbe Karten 51 69 Gelb-Rote Karten 2 0 Rote Karten 1 1 1. Bundesliga-Saisons 29 55 Meisten Tore Jiri Stajner (5) Franz-Josef Hönig (6), Uwe Seeler (6) Meisten Spiele Hans Siemensmeyer (18) David Jarolim (15)

Hannover 96 - Hamburger SV: Die letzten zehn Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2015/2016 02.04.2016 Bundesliga, 28. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 0:3 (0:0) 2015/2016 01.11.2015 Bundesliga, 11. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 1:2 (1:0) 2014/2015 07.02.2015 Bundesliga, 20. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 2:1 (1:0) 2014/2015 14.09.2014 Bundesliga, 3. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 2:0 (2:0) 2013/2014 12.04.2014 Bundesliga, 30. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 2:1 (1:0) 2013/2014 24.11.2013 Bundesliga, 13. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 3:1 (1:1) 2012/2013 23.02.2013 Bundesliga, 23. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 5:1 (3:1) 2012/2013 29.09.2012 Bundesliga, 6. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 1:0 (1:0) 2011/2012 14.04.2012 Bundesliga, 31. Spieltag Hamburger SV - Hannover 96 1:0 (1:0) 2011/2012 26.11.2011 Bundesliga, 14. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 1:1 (0:0)

sk