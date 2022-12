Flick darf nur Bundestrainer bleiben, weil Klopp nicht zu haben ist - Ein Kommentar

Von: Patrick Mayer

Teilen

Typisches Lachen: Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool) gilt bei vielen deutschen Fußball-Fans als extrem beliebt. © IMAGO/Magi Haroun/Shutterstock

Der DFB teilt mit: Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Das ist vor der Heim-EM 2024 ein großes Risiko. Wäre Jürgen Klopp frei gewesen, wäre alles anders gekommen. Ein Kommentar.

München - Nüchtern und sachlich war sie. Die Mitteilung, mit der der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Mittwochabend die Frage beantwortete, die nach dem desaströsen Aus bei der WM 2022 viele umtrieb: Darf Hansi Flick Bundestrainer bleiben? Er darf!

Jürgen Klopp nicht verfügbar: Nur deshalb bleibt Hansi Flick Bundestrainer

Das Ja ist ein riesiges Risiko, das der DFB als Verband eingeht. Es ist ein Wagnis, das ganz Deutschland betrifft. Schließlich findet hierzulande die EM 2024 statt (14. Juni bis 14. Juli). Geradezu bedenklich: Flick muss wohl nur nicht gehen, weil Jürgen Klopp nicht zu haben ist. Jener emotionsgeladene Coach, der in der Lage ist, durch seine Mimik und Gestik ganze Stadien mitzureißen.

Im besten Fall ein ganzes Land? Um nicht weniger wird es bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer zwischen München, wo das DFB-Team das Turnier eröffnet, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Berlin und Leipzig gehen. Keine Frage: Klopp würde mit seinem typischen Lachen, dem unnachahmlichen Fletschen seiner Zähne, der Fußball-Nation einen Ruck versetzen, die sich von ihrer einst geliebten Nationalmannschaft abgewandt hat.

tz.de-Autor Patrick Mayer kommentiert die DFB-Entscheidung pro Hansi Flick. © pm

Er wäre der Bundestrainer, den (fast) alle wollen. Denn: Dieser Typ ist Begeisterung pur - neben seiner Fachkompetenz. Doch er hat beim FC Liverpool einen Vertrag bis 2026, den der Schwabe erfüllen will. Flick hat Klopps Aura nicht. Wäre dieser verfügbar, würde er übernehmen.

Die Sport Bild schreibt etwa, dass es lange der Plan des Verbands war, mit Klopp in die Heim-EM zu gehen. So nett Flick auch sein mag. Zu nett? Sicher ist: Der Badener muss das DFB-Team in den kommenden Monaten anders anpacken. Härter. Er muss den hoch bezahlten Fußballern vor Augen führen, worum es gehen wird.

Hansi Flick: Jürgen Klopp wäre der Bundestrainer, den die Fußball-Nation will

Darum, wie das ZDF es beschrieb, dass der Fußball in der Lage ist, eine gespaltene Gesellschaft für Wochen zu einigen. So wie es gerade in Brasilien der Fall ist. Um wahnsinnig viel Geld für die deutsche Volkswirtschaft, das sich in der Euphorie eines neuen Sommermärchens zweifellos steigern würde.

Fußball-EM 2024 in Deutschland Die EM 2024 findet zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli in Deutschland statt - und zwar in zehn EM-Städten. Gespielt wird in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Hamburg. Der DFB und die Bundesrepublik hatten sich bei ihrer Bewerbung gegen die Türkei und deren Verband durchgesetzt. Die deutsche Nationalmannschaft wird das EM-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena München bestreiten, das Finale wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Und wer eine Ahnung davon haben will, wie viel für das Turnier investiert wird, muss nur nach Stuttgart schauen - dem Geburtsort Jürgen Klopps. Dort wird das Stadion in Bad Cannstatt mit Blick auf die Fußball-EM gerade für rund 100 Millionen Euro modernisiert.

Im Video: Trotz WM-Blamage - Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Und es geht vor allem um eine Versöhnung mit den deutschen Fans, die sich endlich wieder mit ihrer Elf identifizieren wollen. Ein erfolgreiches Auftreten der Nationalmannschaft ist aus diesen Gründen Pflicht. „Wir alle möchten, dass sich bei der Heim-EM 2024 wieder ganz Deutschland hinter der Nationalmannschaft versammelt“, erklärte Flick in der DFB-Mitteilung zu seiner Weiterbeschäftigung. Hinter Klopp hätte sich fraglos die ganze Fußball-Nation versammelt! (pm)