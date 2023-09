Aus für Hansi Flick: DFB entlässt Bundestrainer - Nachfolger vom FC Bayern?

Von: Patrick Mayer

Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Der DFB reagiert auf die Blamage gegen Japan. Nachfolger soll ein Ex-Coach des FC Bayern werden.

Wolfsburg - Sein Aus ist besiegelt: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Bundestrainer Hansi Flick an diesem Sonntag (10. September) entlassen. Der Badener war nach dem 1:4-Debakel Deutschlands gegen Japan nicht mehr zu halten.

Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer - Nachfolger Nagelsmann?

Am Dienstag soll in Dortmund im Länderspiel gegen Frankreich (21 Uhr, hier im Live-Ticker) nun DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf der Trainerbank sitzen, unterstützt durch DFB-Funktionär Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner. Laut der Bild steht ferner angeblich der mögliche Nachfolger Flicks fest. Demnach möchte der DFB vor der Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) Julian Nagelsmann verpflichten.

Der Ex-Trainer der Münchner steht noch beim FC Bayern unter Vertrag, Nagelsmann und der deutsche Rekordmeister müssten sich auf eine Auflösung dieses Kontrakts einigen. Oder der DFB müsste den Bayern bei einer Verpflichtung eine Ablöse zahlen. Erwartet wird indes, dass die Bayern Nagelsmann ziehen lassen würden.

Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. © dpa/Julian Stratenschulte

Aus für Hansi Flick als Bundestrainer: DFB-Team gewinnt nur vier von 17 Länderspielen

Das DFB-Team war seit Anfang 2022 in einen alarmierenden Negativstrudel geraten. Von den letzten 17 Länderspielen unter Flick konnte die Deutschland nur vier gewinnen. Sechsmal setzte es dagegen Niederlagen, zuletzt dreimal in Folge - 0:1 gegen Polen, 0:2 gegen Kolumbien und jetzt das 1:4 gegen Japan.

Drei Niederlagen in Folge hatte die deutsche Nationalmannschaft letztmals vor 38 Jahren kassiert - damals noch unter Franz Beckenbauer. Zudem blieb die DFB-Auswahl zum ersten Mal seit 59 Jahren in vier Heimspielen in Folge ohne einen Sieg. Und das nur neun Monate vor der EM 2024 zwischen Hamburg, Dortmund, München. Leipzig und Berlin.

Der sportliche Erfolg hat für den DFB oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich.

DFB entlässt Bundestrainer Hansi Flick: Marcus Sorg und Danny Röhl müssen gehen

„Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt“, wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer öffentlichen Stellungnahme zitiert: „Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich.“

Neben Flick werden auch die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbunden. Der 58-jährige Badener Flick hatte das Amt des Bundestrainers am 1. August 2021 von Weltmeister-Coach Joachim Löw übernommen. Wird sein Nachfolger der 36-jährige Nagelsmann? (pm)