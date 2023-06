Schwache Leistung im DFB-Dress? Flick erhöht kurz vor Anpfiff Druck auf Gündogan

Von: Florian Schimak

Teilen

Das DFB-Team steht vor dem Kolumbien-Länderspiel unter Druck. Bundestrainer Hansi Flick braucht ein Jahr vor EM-Beginn ein Erfolgserlebnis. Die Stimmen zum Spiel.

München/Gelsenkirchen – Die Stimmung in Deutschland ist ein Jahr vor der Heim-EM 2024 alles anderes als gut. Der Grund liegt auf der Hand: Die Leistungen der DFB-Elf in den vergangenen Monaten.

Wollte das Team von Bundestrainer Hansi Flick nach der verkorksten WM 2022 doch im neuen Jahr einen positiven Turnaround schaffen, so steckt die Nationalmannschaft in einer Krise. Sowohl die Ergebnisse, als auch die Darbietungen der DFB-Stars in den Spielen zuletzt gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) geben wenig Grund zur Euphorie.

Stadien der EM 2024: Kuriose Namen für die zehn deutschen Arenen Fotostrecke ansehen

Deutschland gegen Kolumbien: Bundestrainer Hansi Flick in der Kritik

Inzwischen steht Flick in der Kritik, auch wenn der Bundestrainer vor dem Test-Triple ankündigte, dass er viel ausprobieren wolle. Zuletzt nahm ihn auch Lothar Matthäus in die Pflicht. Umso wichtiger ist es, dass zum Abschluss gegen Kolumbien ein überzeugender Sieg eingefahren wird.

Gesprächsbedarf gibt es rund um die Partie der DFB-Elf in Gelsenkirchen gegen Kolumbien also genug. Man darf gespannt sein, was die Beteiligten um den Bundestrainer zu sagen haben.

Wir fassen für Sie die Stimmen zur Partie Deutschland gegen Kolumbien auf RTL zusammen.

Hansi Flick steht vor dem Länderspiel bei RTL Rede und Antwort. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über …

... die Partie: „Kolumbien wird uns intensiv anlaufen, sie spielen sehr zielstrebig hinter die Kette. Ich erwarte, dass wir die Mentalität aus dem Training umsetzten. Wir wissen, dass wir heute einen Sieg brauchen. Mit dem wollen wir in die Sommerpause gehen.“

... die Aufstellung und ob Flick auf Dreierkette setzt: „Ja, es ist eine Dreierkette. Emre Can spielt im Zentrum, Malick Thiaw rechts und Antionio Rüdiger links.“

... die Formation im Mittelfeld und der Offensive: „Leon Goretzka soll den defensiveren Part einnehmen, Jamal Musiala wird etwas mehr zurück rücken. Wir sind der Meinung, dass Kai Havertz uns mehr einbringt. Fülle ist einer, der der Mannschaft viel geben. Er akzeptiert die Rolle und wird noch das gewisse Extra geben, wenn er reinkommt.“

... vermeintlich fehlende Führungsspieler: „Ich sehe das anders. Wir haben einige Spieler, die diese Rolle übernehmen, aber es ist ein Prozess – und der ist noch nicht abgeschlossen.“

... Ilkay Gündogan und dessen meist wenig überzeugenden Auftritt im DFB-Team: „Ich bin heute mal gespannt, er wird sehr, sehr motiviert sein, weil wir in seiner Heimat spielen.“

Lothar Matthäus (RTL-Experte) vor dem Spiel über ...

... den Druck, der auf der Mannschaft liegt: „Ein Sieg muss her. Ich glaube fest an die Mannschaft, weil sie Qualität hat. Auf manchen Positionen sogar Weltklasse!“

(smk)