Flicks Spezialtrainer für die „Mission Katar“: Seine Verpflichtung zahlt sich schon vor der WM aus

Von: Antonio José Riether

Die Bilanz von Bundestrainer Hansi Flick kann sich sehen lassen. Doch auch die Statistik eines seiner Assistenten macht Hoffnung für die bevorstehende WM.

Frankfurt am Main - Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, an dem der FC Bayern durch das 0:1 in Augsburg noch tiefer in die Krise gestürzt wurde, steht bereits die erste Länderspielpause der Saison an. Bundestrainer Hansi Flick, der seit Anfang September ein Jahr im Amt ist, will sein Team bei den anstehenden Nations-League-Partien weiter in WM-Form bringen. Dabei vertraut er auch auf einen Spezialtrainer, der einen erheblichen Anteil an den bisherigen Erfolgserlebnissen hat, wie er kürzlich betonte.

WM 2022: Hansi Flick lobt Spezial-Trainer Mads Buttgereit – „Jahrelang mit Standards beschäftigt“

Am 23. und 26. September trifft die deutsche Nationalmannschaft in den letzten beiden Gruppenspielen der Nations League auf Ungarn und England. Flick, der in seinen 13 Partien als Bundestrainer ungeschlagen blieb – neunmal ging das DFB-Team dabei als Sieger vom Platz – will seine Serie nun ausbauen. Auch das hervorragende Torverhältnis von 42:8 soll dabei hochgeschraubt werden, besonders mithilfe von Flicks Standard-Coach Mads Buttgereit. Der Däne ist seit Beginn der Ära Flick mit dabei und liefert Zahlen.

Zehn der bisher 42 erzielten Treffer fielen durch Standards, was knapp ein Viertel ausmacht. Hansi Flick schwärmt gegenüber dem Kicker ebenfalls von einer „Quote von fast einem Tor pro Partie“, auch wenn es genauer gesagt 0,8 sind. „Das hört sich nicht schlecht an, aber es geht noch mehr, es geht noch besser“, sagt der Cheftrainer, der ansonsten nur Anerkennung für die Arbeit seines Assistenten äußert. „Mads ist sehr hilfreich, weil er sich jahrelang mit Standards beschäftigt hat und seine absolute Expertise im Detail bei uns einbringt“.

WM 2022: Hansi Flick mit Spezial-Trainer zum Titel in Katar? Buttgereit könnte ein Schlüssel sein

Bereits vor einem Jahr gab Flick bei der Vorstellung Buttgereits bekannt, er habe ihn „schon auf dem Zettel gehabt, als ich noch bei Bayern war“. Der 37-Jährige wurde aber offenbar nie kontaktiert, weshalb er bei seiner ersten DFB-Presserunde gestand: „Als Hansi anrief, dachte ich, da verarscht mich jemand“. Nun ist der Inhaber der UEFA-A-Lizenz aber seit gut einem Jahr Teil des erfolgreichen Trainerteams des Heidelbergers.

Buttgereit war besonders während der EM 2021 positiv aufgefallen. Bei dem Turnier werkelte er an den ruhenden Bällen der dänischen Nationalelf, die erst im Halbfinale ausgeschaltet werden konnte. Der Verband hatte ihn wiederum vom Erstligisten FC Midtjylland geholt, wo er als Co-Trainer in der Jugend begann. Später wurde er Individualtrainer der ersten Mannschaft, ehe er 2020 als Assistent des dänischen U18-Nationalteams eingestellt wurde. Im Mai 2021 folgte die EM-Berufung, seit August vergangenen Jahres ist er eine von Flicks Stützen bei der „Mission Katar“. (ajr)