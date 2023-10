Flicks ehemaliger Assistent bekommt neue Aufgabe – in England

Von: Christoph Wutz

Neben Hansi Flick räumten seine Co-Trainer ihre DFB-Posten. Einer der beiden, Danny Röhl, hat jetzt einen neuen Job. Für ihn ist es eine Premiere.

Sheffield – Im September wurde Hansi Flick als Bundestrainer entlassen. Mit ihm mussten auch seine beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl den DFB verlassen. Letzterer heuert jetzt bei Sheffield Wednesday in England an. Für den 34-Jährigen ist es der erste Cheftrainer-Posten.

Danny Röhl Geboren: 28. April 1989 (Alter 34 Jahre), Zwickau Stationen als Spieler: FC Sachsen Leipzig II, FC Eilenburg Bisherige Stationen als Trainer: RB Leipzig, FC Bayern München, deutsche Nationalmannschaft (jeweils als Co-Trainer)

Flicks ehemaliger Assistent Röhl bekommt neue Aufgabe – in England

Offiziell ist die Verpflichtung zwar noch nicht, allerdings nur noch Formsache. Und Röhl selbst bestätigte dem MDR bereits am Freitag, dass er den englischen Zweitliga-Aufsteiger künftig trainieren und damit auf den kürzlich entlassenen Spanier Xisco Munoz folgen wird. „Ich freue mich sehr, nun Teil diese großartigen Klubs zu sein“, sagte der 34-Jährige. „Ein Traum wird wahr“, so Röhl, der einer „großen Herausforderung“ entgegenblickt.

Für ihn bedeutet das Engagement beim englischen Traditionsverein zudem die langersehnte erste Aufgabe als Chefcoach: „Die Vorfreude ist immens. Ich habe die letzten Jahre genau auf diesen Tag hingearbeitet“, freute sich Röhl, der Flick bereits beim FC Bayern zur Seite gestanden hatte, spürbar. Der Cheftrainer-Posten „war immer mein großes Ziel“, sagte er darüber hinaus dem Kicker. Die Tätigkeit in Sheffield sei „die Möglichkeit, einen guten Schritt in meiner Karriere zu machen.“

Wird nach seinem DFB-Aus künftig Sheffield Wednesday trainieren: Danny Röhl (r.), der ehemalige Assistent von Hansi Flick (m.). © Chai v.d. Laage / Imago

Er war bereits fast im Urlaub: Ex-Flick-Co Röhl erhielt Anruf aus England spät

Dabei war Röhl, der Flick 2021 von den Bayern zum DFB gefolgt war, in der letzten Woche laut Kicker bereits auf dem Weg in den Familienurlaub in die Türkei. Doch rund eine Stunde vor Abflug erhielt er einen Anruf aus England. Daraufhin garantierte der einstige Jugendcoach von RB Leipzig noch rasch die Ankunft seiner Familie am Urlaubsziel, um direkt danach nach London zu fliegen.

Anschließend verhandelte Röhl seit vergangenem Freitag mit den Verantwortlichen der „Owls“, wie der Klub genannt wird, über eine Anstellung als Chefcoach. Beide Parteien einigten sich inzwischen, die obligatorische Arbeitserlaubnis für sein neues Amt bekam der 34-Jährige den Angaben des Blatts zufolge am Freitagvormittag.

„Immer mein Traum“: Flicks einstiger Assistent Röhl schwärmt von England-Job

„Nach England zurückzukehren, war immer mein Traum“, zitiert der Kicker Röhl zur Einigung. Bereits in der Saison 2018/19 hatte er dem Österreicher Ralph Hasenhüttl beim damals erstklassigen FC Southampton auf der Insel assistiert. Nun zieht es ihn also wieder nach England.

„Der Klub hat eine große Tradition“, schwärmte der Trainer bereits vorab vom 1867 gegründeten Verein. „Im Stadion herrscht die typische englische Atmosphäre.“

Neue Aufgabe in England: Früherer Flick-Co Röhl kämpft jetzt gegen den Abstieg

Sein Vertrag beim DFB lief nach seiner Entlassung eigentlich noch bis zum 30. Juli 2024. Doch diesen löste sein ehemaliger Arbeitgeber jetzt auf, sodass für den 34-Jährigen der Weg nach England frei ist. In Sheffield hat er einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnet, wie Röhl dem MDR offenbarte.

Sein erstes Training wird Röhl bereits am Montag leiten. Er hat auch keine Zeit zu verlieren, denn die noch sieglosen „Owls“ belegen in der Championship nach elf absolvierten Partien mit drei Punkten den letzten Tabellenplatz. Der Ex-Flick-Assistent wolle jetzt „die vier, fünf wichtigsten Basics herausfiltern“ und so „schnell Punkte“ im Abstiegskampf sammeln, jedoch auch eine „Spielidee implementieren und eine klare Handschrift hinterlassen.“ Röhl gehe es um „intensiven und aggressiven Fußball mit mutigen Entscheidungen auf dem Platz. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie aktiv vorwärts denken“. Sein erster Gegner als Trainer von Wednesday ist am kommenden Samstag der FC Watford.

Der 34-Jährige ist nicht der einzige frühere Assistent Hansi Flicks, der mittlerweile anderweitig beschäftigt ist. Auch Ex-Bayern-Co-Trainer Miroslav Klose hat unlängst eine Stelle Job als TV-Experte angenommen. (wuc)