Hansi Flick vor Italien-Spiel: Erster Sieg soll her

Bundestrainer Hansi Flick © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Bundestrainer Hansi Flick ist positiv auf das Nations-League-Spiel gegen Italien gestimmt.

Budapest - Bundestrainer Hansi Flick geht das diese Saison abschließende Nations-League-Spiel gegen Italien «sehr positiv gestimmt» an. «Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden», sagte Flick am Montag in Budapest vor der Abreise nach Deutschland, trotz der zuletzt vier 1:1-Spiele in Serie. Gegen den Europameister stünden am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) alle 25 Spieler im Kader zur Verfügung, berichtete Flick. Beim 1:1 am Samstag in Ungarn hatte Serge Gnabry wegen Wadenproblemen gefehlt.

Gegen Italien «zählt es nochmal, da wollen wir alle Körner drin haben», sagte der in Heidelberg geborene Flick, er erneuerte seine klare Ansage, gewinnen zu wollen. «Mir tun die vier Unentschieden...», brach Flick seinen Satz ab, um dann fortzufahren «... ich finde das einfach nicht gut, weil ich gewinnen möchte.»

Siege seien «immer wichtig für ein Team, sind immer dazu da, das eigene Selbstvertrauen aufzubessern», sagte der Bundestrainer. «Elementar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand belohnt werden. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser.»

DFB-Kapitän Neuer: Italien-Spiel kein Privat-Duell mit Donnarumma

Budapest - Für Manuel Neuer ist das Länderspiel gegen Italien kein Privat-Duell mit seinem Torwart-Konkurrenten Gianluigi Donnarumma. «Es geht nicht um einen Vergleich zwischen Gigi und mir», sagte der deutsche Fußball-Nationaltorwart vor der Nations-League-Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach. Es gebe - auch in Deutschland - noch viele sehr gute Torhüter, meinte der 36 Jahre alte Neuer vor dem Aufeinandertreffen mit dem 13 Jahre jüngeren Italiener.

Donnarumma hatte beim EM-Titelgewinn mit Italien vor einem Jahr überzeugt und galt als potenziell bester Torhüter der Welt. Zuletzt hatten unter anderen Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff den DFB-Schlussmann Neuer als besten Torhüter bezeichnet.

Der in Gelsenkirchen geborene Neuer wollte sich erneut nicht auf einen Zeitpunkt für sein Karriereende festlegen. «Ich möchte mich nicht über den Rasen schleppen und wenn ich gesund bin, wird man sehen, wie lange es sein wird», sagte der deutsche Rekordtorwart, der am Dienstag sein 113. Länderspiel bestreiten wird. Beim FC Bayern München hat Neuer seinen Vertrag kürzlich bis 2024 verlängert. Zuletzt hatte er betont, gerne auch noch die Heim-EM im gleichen Jahr bestreiten zu wollen. (dpa)