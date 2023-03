Flick ignoriert Leipzig-Star bei Nominierung – RB-Sportchef Eberl hat kein Verständnis

Von: Johannes Skiba

Teilen

Hansi Flick möchte in den kommenden Testspielen einiges ausprobieren. Benjamin Henrichs erhält von Leipzig erhält keine Chance bei diesen Experimenten.

Frankfurt – Hansi Flick hatte in seinem ersten DFB-Aufgebot seit der desaströsen WM in Katar ein paar Überraschungen in der Hinterhand. Besonders der Verzicht auf Leroy Sané vom FC Bayern sowie die Nominierung von Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart fielen dabei auf. Einer der Leidtragenden der Berufung des Stuttgarters ist der Leipziger Benjamin Henrichs. Der Sportchef der Leipziger Max Eberl kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Benjamin Henrichs Geboren: 23. Februar 1997 (Alter 26 Jahre), Bocholt Aktuelles Team: RB Leipzig (Nr. 39 / Abwehrspieler), Länderspiele: 7

Flick zieht Vagnoman von Stuttgart, Henrichs von Leipzig vor

Dem Portal rblive sagte Max Eberl zu Nicht-Nominierung von Benjamin Henrichs: „Benny spielt bislang eine starke Rückrunde für uns und hätte es sicherlich verdient gehabt, nominiert zu werden.“ Gerade im Vergleich zu Neuling Vagnoman, der wie Henrichs für Flicks System wohl auf der rechten Seite vorgesehen ist, spricht zumindest die Spielpraxis eindeutig für den Leipziger.

Während der Stuttgarter Vagnoman in der Bundesliga lediglich 678 Minuten auf dem Platz stand, sind es bei Henrichs mit 1611 Spielminuten mehr als doppelt so viel. Auch die Form der beiden Spieler, die gut zur aktuellen Tabellenposition ihrer jeweiligen Klubs passt, sprich für Henrichs.

Leipzig-Chef Max Eberl kann die Nicht-Berücksichtigung von Benjamin Henrichs für Hansi Flicks DFB-Elf nicht nachvollziehen. © imago (Montage)

Flick geht DFB-Problem auf der Rechtsverteidigerposition an

Hansi Flick entschied sich dennoch für Vagnoman. Da die DFB-Elf nicht in einer Qualifikationsgruppe für die Heim-Europameisterschaft 2024 antreten muss, hat der Bundestrainer Zeit, neue Spieler in der Nationalmannschaft zu testen. Da Henrichs jedoch noch nie Stammspieler in Flicks Truppe war, hätten die Testspiele gegen Peru und Belgien auch eine gute Möglichkeit für den 26-Jährigen sein können.

Doch die Nominierungen für die Nationalmannschaften sind nicht ausschließlich ein Abbild der besten und formstärksten Spieler der vergangenen Monate, sondern gleichzeitig ein Spiegel der Spielphilosophie der Nationaltrainer. Nicht jeder Profi passt in jedes System. Die rechte Verteidigerposition wird eine der Baustellen sein, die bis zur Europameisterschaft hart umkämpft sein wird. Die Diskussion um die deutsche Kapitänsbinde wurde indes beendete. (jsk)