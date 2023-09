Flick und Völler kritisieren Schulsport in Deutschland – Bundestrainer zieht traurigen Vergleich zu Kanada

Von: Korbinian Kothny

Hansi Flick und Rudi Völler kritisieren den Schulsport in Deutschland. Nach den DFB-Größen sollten Jugendliche an Schulen mehr Sport betreiben.

München – Treiben Jugendliche in Deutschland zu wenig Sport? Schon seit Jahrzehnten gibt es in der Bundesrepublik immer wieder Diskussionen, wie man die junge Bevölkerung von einer gesunden Lebensweise durch Sport überzeugen kann. Denn der Trend ist schon lange schleichend: Junge Leute treiben immer weniger Sport.

Hansi Flick Geboren: 24. Februar 1965 (58 Jahre alt) in Heidelberg Größter Erfolg als Trainer: Triple-Gewinn mit dem FC Bayern (2020) Bundestrainer seit: 1. August 2021

Mädchen bewegen sich weniger oft als Jungs

In einer Studie vom Robert Koch-Institut zwischen 2014 und 2017 gaben fast 40 Prozent der Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren und mehr als ein Viertel der Jungen im selben Alter an, sich weniger als 90 Minuten in der Woche sportlich zu betätigen. Durch Corona und die zunehmende Digitalisierung dürften die Werte mittlerweile weiter gesunken seien.

Bei der Studie nicht mit einberechnet ist der Schulsport. Dort müssen auch vermeintliche Bewegungsmuffel über ihren Schatten springen und zumindest einmal in der Woche sich sportlich betätigen.

Hansi Flick und Rudi Völler kritisieren den Schulsport in Deutschland. © IMAGO/Jan Huebner

Nur zwei Schulstunden Sport in der Woche? Für Flick zu wenig

Für den deutschen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ist das zu wenig. „Meine Tochter ist in Kanada zur Schule gegangen, die hatten jeden Tag zwei Stunden Sport. Zwei Stunden Sport hat man bei uns auch – allerdings in der Woche!“, sagte Flick dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Dass der 58-Jährige damit nicht Unrecht hat, zeigt ein Blick in den Rahmen-Lehrplan der Gymnasien in Bayern. Auf einem sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Gymnasium sind von der fünften bis zur siebten Klasse drei Schulstunden (45 Minuten) Sport pro Woche vorgesehen. Von der achten bis zur zehnten Klasse sind es gar nur zwei Schulstunden.

Völler springt Bundestrainer Flick zur Seite

Für Flick hat Sport in der Schule generell einen zu niedrigen Stellenwert. „Wenn mal eine Schulstunde ausfällt, ist es häufig der Sportunterricht. Das muss sich ändern“, kritisiert der Bundestrainer weiter.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht das ähnlich. „Fakt ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen weniger bewegen als noch zu unserer Zeit – und das ist nicht gut“, sagte der Weltmeister von 1990. „Damals musstest du ein Rad nehmen oder laufen, heute fahren die Kinder 500 Meter mit dem E-Scooter. Wenn wir früher zum Training kamen, waren wir schon kaputt, bevor es losging, weil wir davor vier Stunden auf dem Bolzplatz waren. Heute hocken viele stattdessen vor der X-Box oder der Playstation.“

DFB steht für Reform im Kinderfußball selbst in der Kritik

Der DFB steht dabei zurzeit selbst wegen seiner Reform im Kinderfußball in der Kritik. Der Verband plant für die Zukunft die Abschaffung von Ergebnissen und Tabellen bei seinen jüngsten Mitgliedern. Unter anderem FC-Köln-Trainer Steffen Baumgart und Ralf Rangnick hatten dies scharf kritisiert.

Auch ein dreifacher Olympiasieger hatte sich erst kürzlich darüber beschwert, dass bei den Bundesjugendspielen keine Punkte mehr vergeben werden. (kk)