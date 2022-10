Harry Kane: Frau, Kinder, Erfolge - Das wissen wir über den englischen Nationalspieler

Teilen

Harry Kane © IMAGO/David Klein

Harry Kane zählt zu den erfolgreichsten englischen Fußballspielern der Geschichte. Unter anderem wurde er 2021 mit der englischen Nationalmannschaft Vize-Europameister.

London – Am 27. März 2015 absolvierte Harry Kane sein Debüt als Spieler der englischen Nationalmannschaft. Er nahm am Qualifikationsspiel für die EM 2016 gegen Litauen im Wembley-Stadion teil. Der Fußballer wurde in der 72. Spielminute eingewechselt und erzielte weniger als zwei Minuten später sein erstes Tor für die Nationalelf. Der Treffer führte zum Endstand dieses Spiels von 4:0.

Harry Kane: Lebenslauf und Beginn seiner Karriere als Fußballspieler

Harry Edward Kane kam am 28. Juli 1993 im Londoner Stadtteil Walthamstow zur Welt. Mit seiner Familie zog er später ins östlich von London liegende Chingford. Dort spielte er ab 1999 im lokalen Fußballverein Ridgeway Rovers. Harry Kane wechselte 2001 den Verein, indem er Fußballspieler beim Londoner Club FC Arsenal wurde. Ein Jahr später kehrte er zu seiner Heimat-Mannschaft zurück.

2004 wurde Kane in die Jugendakademie von Tottenham Hotspur aufgenommen. Der Fußballspieler war seit frühester Kindheit leidenschaftlicher Fan dieses Clubs. Dort spielte er zunächst als Mittelfeldspieler und durchlief alle nach Alter gestaffelten Mannschaften der Spurs bis einschließlich der U18.

Harry Kane: Die Stationen der Karriere als Profifußballspieler

Die Karriere Kanes als Fußballprofi begann im Juli 2010, als er seinen ersten Vertrag bei Tottenham unterschrieb. Seine ersten Einsätze als Profi hatte er anschließend als Leihspieler bei Leyton Orient in der dritten Liga. In der folgenden Saison 2011/2012 kehrte der Fußballspieler zu Tottenham zurück und spielte am 25. August 2011 erstmals für die erste Mannschaft des Vereins im Europa League-Qualifikationsspiel gegen den Verein FC Heart of Midlothian.

In der gleichen Saison nahm Harry Kane an zahlreichen Spielen seiner Stammmannschaft teil. Anschließend wurde der Fußballspieler an die folgenden Vereine ausgeliehen:

2012: FC Millwall

2012/2013: Norwich City

2013: Leicester City

Von Mai 2013 an spielte Kane für die Spurs, zunächst in der U23 und dann in der ersten und zweiten Mannschaft. Seit April 2014 war er Stammspieler im Liga-Team. Mittlerweile nahm er die Position des Stürmers ein. In der Saison 2015/2016 etablierte sich Kane als einer der besten Fußballspieler der Premier League und erhielt die folgenden Auszeichnungen:

Englands Jungprofi des Jahres

Tottenham Hotspur Spieler des Jahres

Mitglied des PFA Team of the Year

Kane spielt seit dieser Zeit ununterbrochen für Tottenham Hotspur, sein aktueller Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. (Stand: Oktober 2022)

Harry Kane: Die größten Erfolge seiner Laufbahn als Fußballspieler

Harry Kane hat sowohl als Fußballspieler für seinen Verein Tottenham Hotspur als auch seit 2015 als Nationalspieler und seit 2018 als jüngster Nationalelf-Kapitän der englischen Geschichte zahlreiche bedeutende Siege gewonnen. Unter anderem zählen diese Erfolge und Auszeichnungen dazu:

Englischer Nationalspieler 2017

Teilnahme am Champions League-Finale 2018/2019

Goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft 2018 (sechs Tore)

Torschützenkönig der englischen Premier League 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021

Vize-Europameister 2021

Privatleben und seine Familie

Harry Kane ist seit Schulzeiten mit seiner Jugendliebe Katie Goodland liiert. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder:

Ivy (*2017)

Vivienne Jane (*2018)

Louis (*2020)

Harry und Katie verlobten sich im Sommer 2017. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit im kleinsten Kreis. Die Familie hat zwei Hunde, Brady und Wilson.