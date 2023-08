Havertz feiert Auftaktsieg mit Arsenal: 2:1 gegen Nottingham

Premiere League

+ © Adam Davy/PA Wire/dpa Er erzielte den ersten Treffer der Londoner in der neuen Saison: Eddie Nketiah. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal einen erfolgreichen Start in die neue Saison der englischen Premier League gefeiert.

Später Anschlusstreffer

London - Die Londoner setzten sich zu Hause im ersten Spiel verdient mit 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest durch. Eddie Nketiah (26. Minute) und Bukayo Saka (32.) trafen im Emirates-Stadion für den Vize-Meister, der in der Partie lange überlegen war. Taiwo Awoniyi (82.) machte es mit dem Anschlusstreffer für Nottingham in der Schlussphase allerdings noch einmal spannend.

Havertz, der im Sommer von Liga-Konkurrent FC Chelsea zu den Gunners gewechselt war, stand wie schon bei Arsenals Community-Shield-Erfolg gegen Manchester City vor einer Woche (4:1 i.E.) in der Startelf. Trainer Mikel Arteta schickte den 24-Jährigen dieses Mal allerdings nicht im Angriff, sondern im Mittelfeld neben Martin Ödegaard und Neuzugang Declan Rice auf das Feld. Pech für Arsenal: der Niederländer Jurrien Timber, der im Sommer von Ajax Amsterdam gekommen war, musste nach 50 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Organisationsprobleme

Die Partie in Nord-London hatte wegen Schwierigkeiten am Einlass mit einer halben Stunde Verspätung begonnen. Wie britische Medien berichteten, hatte es an den Drehkreuzen des Emirates-Stadions technische Probleme gegeben. Deshalb warteten zur ursprünglich geplanten Anstoßzeit immer noch Hunderte Zuschauer vor dem Eingang. dpa