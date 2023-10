Ticketverkauf für EM 2024: Fragen und Antworten zum Start

Von: Johannes Skiba

Der Ticketverkauf für die EM 2024 in Deutschland startet. Die Preise für die begehrten Karten schwanken und sind nicht ausschließlich über den freien Verkauf erhältlich.

Frankfurt – In nicht einmal zehn Monaten wird die EM 2024 in Deutschland angepfiffen. Die deutsche Nationalmannschaft und der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreiten das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Ab Dienstag (3. Oktober) können sich die Fans ab 14 Uhr in der ersten Verkaufsphase Tickets für die Heim-EM sichern.

EM 2024 Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland Spiele: 51

Preisschwankungen für die Tickets der Heim-EM

Für die insgesamt 51 Spiele der Heim-EM 2024 in den zehn deutschen Stadien gibt es 2,7 Millionen Eintrittskarten. Über die Internetseite Euor2024.com werden die begehrten Tickets verkauft. Die erste Verkaufsphase geht bis zum 26. Oktober und beinhaltet 1,2 Millionen Eintrittskarten. Bei einer größeren Nachfrage entscheidet das Losverfahren über die glücklichen Käuferinnen und Käufer.

Am 2. Dezember findet die Gruppenauslosung statt. Danach werden weitere eine Million Tickets über die nationalen Fußballverbände der qualifizierten Teams verkauft. Während die günstigsten Karten für 30 Euro zu haben sind, muss man für die besten Plätze bei den wichtigsten Spielen bis zu 1000 Euro zahlen. Darüber hinaus ist auch der Kauf für Plätze in den VIP-Loungen und sogenannten Skyboxen möglich. Die Tickets für die Eventränge kosten wiederum zwischen 1250 und 2300 Euro. Alle Eintrittskarten wird es ausschließlich in digitaler Form geben.

Der Ticketverkauf für die EM 2024 beginnt. © Herbertz/Imago

Halbe Million Tickets für die EM 2024 sind nicht im freien Verkauf verfügbar

Auch für Rollstuhlfahrer gibt es entsprechende Plätze bei den Partien der EM 2024. Die 42.000 Tickets können für 30 Euro erworben werden. Die Begleitperson erhält kostenfreien Eintritt ins Stadion. Weitere 10.000 Karten spendet die UEFA an benachteiligte Kinder. 500.000 Karten werden von VIPs, Funktionären und Sponsoren, die diese Tickets wiederum teilweise durch Gewinnspiele in Umlauf bringen, genutzt.

Eine Person kann maximal vier Karten bestellen. Zusätzlich ist eine Tauschbörse in Planung. Außerdem können Ticketbesitzer eine Fernreise mit dem ICE für lediglich 30 Euro buchen. Auf diese Weise will die UEFA die Flugreisen der Fans ein wenig eindämmen. Wie üblich gelten die Karten außerdem für den Nahverkehr. Stehplätze wird es bei der Heim-EM trotz einiger Testphasen in den internationalen Vereinswettbewerben der UEFA nicht geben. Der DFB hatte bis zuletzt auf eine Freigabe gehofft. (sid/jsk)