Heimlich-Hochzeit: Sky-Moderatorin und DFB-Star geben sich das Ja-Wort

Von: Florian Schimak

Zwischen dem Ende der Bundesliga-Saison und dem anstehenden DFB-Test-Triple hat Jonas Hofmann noch Zeit gefunden, Sky-Moderatorin Laura Winter zu heiraten.

München – Das Leben als Fußball-Profi ist oft stressig. Viele Spiele und ständiges Training sorgen dafür, dass man ein wenig geregeltes Leben führt. Ebenso bleibt als Sport-Moderatorin wenig Zeit fürs Privatleben.

Jonas Hofmann Geburtsdatum: 14. Juli 1992 (30 Jahre) Verein: Borussia Mönchengladbach Position: Rechtes Mittelfeld Martkwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sky-Moderatorin Laura Winter und DFB-Star Jonas Hofmann haben geheiratet

Dennoch haben DFB-Star Jonas Hofmann und Sky-Moderatorin Laura Winter zwischen dem Ende der Bundesligasaison und den anstehenden Länderspielen nun Zeit gefunden, sich das Ja-Wort zu geben, wie tz.de weiß. Inzwischen hat die 29-Jährige auch ihren Namen auf Instagram geändert und heißt dort „lauramahofmann“.

Die beiden sind seit November 2021 offiziell ein Paar. Im Jahr darauf machte Hofmann seiner Laura einen Heiratsantrag – und nun wurde auch geheiratet! Anschließend ging‘s für einen Kurz-Trip nach Rom, wo der glücklich lächelnde Hofmann ein paar Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account teilte.

Jonas Hofmann (l.) und seine Laura haben geheiratet. © IMAGO / Ulrich Hufnagel /Screenshot Instagram @lauramahofmann

Schwerer Schicksalsschlag für Sky-Moderatorin Winter und DFB-Star Hofmann

Wie im Sportlerleben liegen Freude und Leid auch im echten Leben oft eng beieinander. Denn vor wenigen Wochen mussten Hofmann und Winter einen schweren Schicksalsschlag verkraften. „Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss“, schrieb Laura damals auf Instagram: „Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.” Umso schöner ist es nun, die beiden wieder glücklich zu sehen.

DFB-Star Hofmann hat aber zunächst keine Zeit, das Eheleben in vollen Zügen zu genießen. Bundestrainer Hansi Flick hat den 30-Jährigen für die Dreifach-Testspiele im Juni in den DFB-Kader berufen. Kommenden Montag (12.) geht‘s zum Auftakt im 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine, ehe es am 16. Juni nach Polen gegen die Auswahl um Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski geht. Am 20. Juni findet der Abschluss des Triple-Tests gegen Kolumbien statt.

Jonas Hofmann will mit DFB-Team bei Heim-EM 2024 angreifen

Hofmann will dort seinen Platz im DFB-Kader festigen. Bereits bei der WM 2022 gehörte der Gladbacher zum Flick-Aufgebot, kam damals aber nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Bei der Heim-EM 2024 erhofft sich der Mittelfeldspieler natürlich einen Stammplatz.

Das private Liebes-Glück dürfte ihm in jedem Fall für dieses Vorhaben Auftrieb geben … (smk)