Heinrich heute: Dank Google gibt es bald autonomen Fußball

München - tz-Kolumnist Jörg Heinrich betrachtet in der Rubrik "Heinrich heute" die Sportwelt. Diesmal geht es um den Fußball der Zukunft.

Google will den autonomen Fußball auf den Markt bringen. Im ersten Schritt wird der autonome Ball teilweise noch von Fußballern kontrolliert. Aber Fehler und schlampige Abspiele korrigiert der Google-Ball automatisch. Er folgt ­immer den Vorgaben, die der Google-Trainer einprogrammiert hat. Ab 2025 rollt der Ball dann komplett selbstständig übers Feld, ohne millionenteure Fußballer. Szenen aus legendären Partien können dann ­exakt nachgespielt werden. Der ­autonome Schwarzenbeck schießt jede Woche das Tor von Brüssel 1974. Die Zukunftsvision von Google und FIFA: Autonome Autos bringen autonome ­Zuschauer ins Stadion, die immer an der richtigen Stelle jubeln und keinen Ärger machen. Die Fans von heute ­schicken dann ihr autonomes Auto ­allein in die Arena, bleiben daheim und schauen ihrem ­autonomen Rasen­mäher beim Mähen zu. Verrückte Zukunft.

Rubriklistenbild: © dpa