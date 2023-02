Heitinga bis Saisonende Interimscoach bei Ajax Amsterdam

Coacht vorerst Ajax Amsterdam: John Heitinga. © Olaf Kraak/dpa

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam setzt weiter auf den bisherigen Interimscoach John Heitinga.

Amsterdam - Der ehemalige Bundesliga-Profi von Hertha BSC soll den Traditionsclub mindestens bis zum Saisonende trainieren, wie der Club mitteilte. Heitinga (39) hatte in der vergangenen Woche das Amt von Alfred Schreuder übernommen, von dem sich Ajax nach einer Negativserie getrennt hatte.

Heitinga, der mit Ajax am vergangenen Wochenende in seinem ersten Spiel 4:1 bei Excelsior Rotterdam gewonnen hatte, war bislang als Nachwuchscoach in Amsterdam tätig. Der frühere Nationalspieler der Niederlande wird Ajax damit auch in den beiden Zwischenrundenspielen der Europa League gegen Union Berlin (16./23.2.) betreuen. dpa