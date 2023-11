„Um Gottes Willen“: Mehmet Scholl zieht über den DFB her

Von: Jan Oeftger

Der DFB krempelt das Konzept im Nachwuchs-Fußball aktuell weitreichend um. Für Europameister Scholl gehen die Entwicklungen in die falsche Richtung.

München – Ein DFB-Team um den „Direktor Entwicklung“, Hannes Wolf, überarbeitet aktuell den Spielbetrieb im deutschen Jugendfußball. Ziel sei es, die Jungs und Mädchen mehr zum Spielen zu bekommen, wie Wolf im Podcast kicker meets DAZN zuletzt betonte. Diese Entscheidungen kommen nicht überall gut an. Mehmet Scholl ist einer der größten Gegner dieser Ideen.

Generelle Entwicklung im Fußball stimmt Scholl positiv

Grundsätzlich laufe im Fußball einiges momentan in die richtige Richtung. Dies sagte der frühere Nationalspieler bei „Meine Geschichte – das Leben von Mehmet Scholl bei Sky“. Zu den Ideen von Wolf und Co. äußerte er sich jedoch besonders kritisch: „Der Einzige, der das zerstören kann, ist der DFB mit seinem Konzept.“

Seine Einstellung dazu drückt der ehemalige ARD-Experte mit drastischen Worten aus: „Als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur um Gottes Willen.” Die Reform sieht vor, dass es den geläufigen Modus mit einer Liga und sieben gegen sieben, mit einem Torwart erst ab der E-Jugend geben soll. Stattdessen sollen auf kleinen Feldern die Kinder im Drei-gegen-drei-Modus ohne Torhüter spielen. Anstelle des Tores mit Torwart sollen beide Teams auf zwei kleine Tore spielen.

DFB-Direktor Wolf hofft durch Reform auf spielerische Lösungen

Für Wolf sind die Vorteile, dass die Kinder sich dadurch sowohl im technischen Bereich als auch im Zweikampfverhalten früh verbessern können. Sie seien bei dieser Spielform permanent Zweikämpfen ausgesetzt und müssten spielerische Lösungen finden. Tabellen und Ergebnisse fallen weg, da diese laut Wolf weder den Siegern noch den Verlierern einen Mehrwert geben würden.

Scholl bemängelt diese Anpassungen: „Es gibt keine Reihenfolge, keine Gewichtung, keine Unterschiede zwischen den Kindern und den Menschen, mit denen man zu tun hat. Ein Franck Ribéry tickt ganz anders als ein Stefan Effenberg – schon in der Jugend. Dass an dieser Stelle nicht unterschieden wird – schwierig.”

Scholl findet neues Konzept zu kompliziert formuliert

Außerdem sei das Konzept zu kompliziert formuliert: „Ich hatte nach zehn von 60 Seiten den Eindruck, dass man nicht versteht, was ausgedrückt werden soll“, so Scholl. „Ich persönlich kenne diese Sprache, weil ich die Ausbildung zum Fußballlehrer genossen habe. Jemand, der dies nicht getan hat, der versteht in diesem Konzept nichts.”

Scholl hatte zuletzt schon einmal mit seinen Worten Aufsehen erregt.