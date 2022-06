Hermann wird Assistent von Trainer Terzic und verlässt DFB

Teilen

Gilt als einer der erfolgreichsten Co-Trainer in der Bundesliga-Geschichte: Der 70 Jahre alte Peter Hermann. © Matthias Balk/dpa

Peter Hermann wird bei Borussia Dortmund Assistent von Cheftrainer Edin Terzic und verlässt den Deutschen Fußball-Bund. Wie der Bundesligist und der DFB mitteilten, komplettiert der 70 Jahre alte Routinier neben dem bisherigen Juniorencoach Sebastian Geppert das BVB-Trainerteam.

Dortmund - Die große Erfahrung Hermanns als Co-Trainer in knapp 1000 Spielen der beiden höchsten nationalen Spielklassen und weiteren rund 200 Europapokal-Partien soll dem erst 39 Jahre alten Terzic zugute kommen. Seine Tätigkeit beim DFB als Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft wird Hermann mit sofortiger Wirkung beenden.

Hermann hatte zuletzt beim Dortmunder Revierrivalen FC Schalke 04 als Co-Trainer von Mike Büskens ausgeholfen und dafür die Freigabe vom DFB erhalten. Er gilt als einer der erfolgreichsten Co-Trainer der Bundesliga-Geschichte. So feierte er mit Jupp Heynckes große Erfolge und gewann an seiner Seite mit dem FC Bayern München im Jahr 2013 das Triple. „Wir lassen ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Sicherlich hätten wir seine Expertise gerne noch länger in unserem Team gehalten, andererseits zeigt diese Verpflichtung auch, welche Kompetenz wir in unserem Trainerteam haben“, kommentierte Cheftrainer U-Nationalmannschaften Meikel Schönweitz.

Der 38 Jahre alte Geppert zählte bereits in der Saison 2020/21 zu Terzics Assistenten, als dieser die Profi-Mannschaft als Interimslösung und Nachfolger von Lucien Favre noch zum DFB-Pokalsieg und in die UEFA Champions League führte. Geppert hatte seit 2016 die U17 des BVB gecoacht und in dieser Zeit einmal die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren gewonnen (2018) sowie ein weiteres Mal das Finale erreicht (2019). dpa