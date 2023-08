Hermoso bricht nach Kuss-Attacke ihr Schweigen — FIFA leitet Disziplinarverfahren ein

Von: Korbinian Kothny

Nachdem Jennifer Hermoso ihr Schweigen zur Kuss-Attacke gebrochen hat, kündigte die FIFA an, ein Disziplinarverfahren eingeleitet zu haben.

Update vom 24. August, 14.08 Uhr: Die FIFA-Disziplinarkommission hat aufgrund der Kuss-Attacke ein Disziplinarverfahren gegen Luis Rubiales eingeleitet. Das teilte der Weltverband am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Demnach könnte die Aktion des spanischen Verbandspräsidenten Verstöße gegen Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 darstellen. Im entsprechenden Absatz werden „beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen die Grundsätze des Fairplays“ behandelt. Bis zur endgültigen Entscheidung wird die FIFA-Diszpilinarkommission keine weiteren Auskünfte zum Disziplinarverfahren geben.

Hermoso bricht ihr Schweigen zur Kuss-Attacke

Erstmeldung vom 24. August: Madrid – Die Luft für Luis Rubiales wird dünner. Der spanische Verbandspräsident hatte mit seiner Kuss-Attacke bei der Siegerehrung der Frauen-WM in Australien und Neuseeland für einen Skandal gesorgt. Bislang hatte das Opfer, Jennifer Hermoso, geschwiegen. Jetzt äußerte sich die 33-Jährige aber erstmals zur Aktion von Rubiales.

Jennifer Hermoso Geboren: 9. Mai 1990 (33 Jahre alt) in Madrid Aktuelle Teams: CF Pachuca Femenil / Nationalmannschaft Spanien Größte Erfolge: Weltmeisterin (2023), Champions-League-Siegerin (2021)

Hermoso äußert sich in gemeinsamen Statement mit Spielergewerkschaft zu Kuss-Attacke

In einem gemeinsamen Statement mit der spanischen Spielergewerkschaft FutPro verurteilte die Weltmeisterin das Verhalten und forderte Konsequenzen.

„Unser Verband fordert den RFEF (spanischer Fußballverband; Anm. d. Red.) auf, die notwendigen Protokolle einzuführen, die Rechte unserer Spieler zu gewährleisten und beispielhafte Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, dass unsere Nationalmannschaft, der amtierende Weltmeister, stets von Persönlichkeiten vertreten wird, die in allen Bereichen Werte wie Gleichheit und Respekt vermitteln“, wird Hermoso in einer Erklärung der Spielergewerkschaft FutPro zitiert.

Jennifer Hermoso verurteilt das Verhalten von Luis Rubiales. © Imago

Spanischer Verband fälschte offenbar Aussagen von Hermoso

Die 33-Jährige fordert dabei „exemplarische Maßnahmen“ gegen Rubiales. Damit scheint auch klar, dass die vom RFEF veröffentlichten Aussagen zum Skandal wohl nicht von Hermoso selbst stammen. In einem Statement hieß es zunächst, dass die Spanierin den Kuss für „eine natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit hält.“

Bereits in den letzten Tagen war spekuliert worden, dass Hermoso diese Aussagen in den Mund gelegt wurden. Auch auf ein gemeinsames „Erklärungsvideo“ verzichtete die Spanierin demnach.

Spanischer Verband kündigt Untersuchung der Vorfälle an

Viel mehr konzentrierte sich Hermoso in den vergangenen Tagen auf die WM-Feierlichkeiten in ihrem Land. Jetzt folgte die Reaktion auf den Skandal. Weiter hieß es in dem gemeinsamen Statement der Spielergemeinschaft und Hermoso: „FutPro lehnt jede Haltung oder jedes Verhalten ab, das die Rechte von Fußballerinnen verletzt, und die Gewerkschaft setzt sich dafür ein, dass Handlungen wie die, die wir gesehen haben, niemals ungestraft bleiben.“

Auch die internationale Spielergewerkschaft FIFPro forderte zudem eine Untersuchung der FIFA gemäß des Ethikkodex des Weltverbandes. Rubiales, der als Vizepräsident im UEFA-Exekutivkomitee sitzt, habe den „besonderen Moment“ für Hermoso „beschmutzt“, schrieb FIFPro.

Der spanische Verband hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass es am Freitag zu einer Untersuchung des Vorfalls kommen würde. (kk)