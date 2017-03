So sehen Sie Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund heute live im TV und im Live-Stream

Im DFB-Pokal lieferten sich der BVB und die Hertha ein packendes Duell. Jetzt steht die Revanche in der Bundesliga an.

Dortmund - Am 24. Spieltag empfängt Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund. So sehen Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV und Live-Stream.

Am heutigen 24. Spieltag ist Borussia Dortmund bei Hertha BSC zu Gast und der Tabellen-Fünfte aus Berlin hat nach dem bitteren Pokal-Aus noch eine Rechnung mit dem BVB offen. Borussia Dortmund zeigt sich in den letzten Wochen in bestechender Form. Nachdem es in dieser Saison immer wieder geholpert hatte, schob sich das Team von Trainer Thomas Tuchel mit drei Siegen in Folge auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle vor. Allerdings muss der BVB vor dem Spitzenspiel gegen Hertha BSC Berlin erneut Rückschläge verkraften.

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund: Dortmunds steigende Formkurve

Zunächst 3:0 zuhause gegen Wolfsburg, dann 0:3 in Freiburg und am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga sogar ein 6:2 gegen Leverkusen: Die drei vergangenen Bundesliga-Spiele hätten für den BVB wohl nicht besser laufen können. Nicht nur, dass jeweils drei Punkte eingefahren werden konnten, sondern auch, wie der BVB seine Gegner jeweils dominierte, dürfte bei Trainer Thomas Tuchel für Freude gesorgt haben. Vor allem, dass die Borussia das Tor wieder trifft, macht Hoffnung auf mehr. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben teils reihenweise hundertprozentige Torchancen ausgelassen, wie etwa bei der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon.

Betrachtet man nur die Ergebnisse, scheint der BVB sich endlich wieder gefunden zu haben. Doch beim überragenden 6:2-Erfolg gegen Leverkusen verletzte sich Flügelstürmer Marco Reus (Faserriss an der linken Oberschenkel-Rückseite), der einer der Hauptverantwortlichen für die gute Leistung des BVB in den letzten Spielen war. Reus wird dem BVB voraussichtlich noch bis April fehlen. Zuvor war die Stoffwechsel-Erkrankung von Mario Götze bekannt geworden. Der WM-Held kann derzeit nicht einmal trainieren.

Die Ausfälle sind bitter für Thomas Tuchel. Dennoch ist der Trainer zuversichtlich und vertraut nach den zuletzt überzeugenden Leistungen auf sein Team: „Man sieht, dass der Spirit in der Mannschaft wächst. Im Moment ist es eine tolle Entwicklung“, sagte Tuchel nach dem Sieg gegen Leverkusen. Als nächstes geht es heute gegen Hertha BSC Berlin. Für Tuchels Mannschaft ist es ein wichtiges Spiel, schließlich will man in der kommenden Saison auch in der Champions League spielen. Ein Sieg gegen den Tabellen-Fünften, der aktuell sechs Punkte Rückstand auf den BVB hat, würde den Dortmundern weiter Luft verschaffen.

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund: Berlin will heute eine Revanche

Allerdings hat die Hertha aus Berlin erst vor knapp einem Monat bewiesen, dass sie weiß, wie man die Dortmunder in Verlegenheit bringt. Im DFB-Pokal-Spiel vom 8. Februar leisteten die Berliner erbitterte Gegenwehr und lagen nach dem Treffer von Salomon Kalou sogar eine knappe halbe Stunde in Führung. Erst im Elfmeterschießen konnten die Dortmunder die Berliner schließlich besiegen. Die Hertha weiß also, wie man gegen den BVB spielen muss und hat nach dem knappen Pokal-Aus noch eine Rechnung offen.

In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt, wie gewohnt, alle Partien der Fußball Bundesliga. So auch das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Bereits um 14.00 Uhr beginnt heute auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zu den Partien des 24. Spieltags in der Liga. Aus dem Studio begrüßt Sie Moderatorin Jessica Kastrop zusammen mit dem Experten und Ex-Gladbach-Coach André Schubert. Ab dem Anstoß um 15.30 Uhr sehen Sie auf diesem Kanal die Konferenz mit allen Bundesliga-Partien des 24. Spieltags. Marc Hindelang berichtet für Sie aus dem Berliner Olympiastadion.

Wenn Sie heute ausschließlich das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund sehen möchten, sollten Sie um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD umschalten. Der Kommentar kommt hier von Kai Dittmann.

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream von SkyGo

Sky-Abonnenten können die Partie Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund heute auch von unterwegs aus im Live-Stream von SkyGo mitverfolgen. Dazu navigieren Sie mit ihrem normalen Web-Browser auf die Homepage von SkyGo, geben ihre Sky-Kundennummer und die dazugehörige vierstellige PIN ein und wählen den gewünschten Live-Stream aus.

Wenn Sie das Spiel auf ihrem Tablet oder Smartphone sehen möchten, bietet Sky auch eine kostenlose SkyGo-App an, die den Zugriff noch einmal vereinfacht. Die SkyGo-App können Sie im iTunes-Store (Apple-Gerät) oder im Google-Play-Store (Android-Gerät) herunterladen.

Wichtig: Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten könnte ihr mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht sein. Im schlimmsten Fall kommen dann Zusatzkosten auf Sie zu.

Hertha BSC - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Auch ohne ein Sky-Abo werden Sie im Internet bereits nach kurzer Suche auf diversen Portalen Live-Streams zur heutigen Begegnung zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund finden. Allerdings sollten Sie sich bei solchen Live-Streams auf eine deutlich schlechtere Bild- und Ton-Qualität, sowie lästige Werbe-Pop-Ups einstellen. Zudem ist die Legalität dieser Streams nicht einwandfrei geklärt und Sie bewegen sich mit der Nutzung in einer rechtlichen Grauzone. Um auf Nummer sicher zu gehen, können Sie sich an unserer Liste mit legalen und kostenlosen Live-Streams orientieren.

Hertha BSC - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Ticker von wa.de

Falls Sie sich heute lieber via Live-Ticker informieren wollen, legen wir Ihnen das Angebot des Westfälischen Anzeigers ans Herz. Die Kollegen halten Sie mit ihren kurzen Textnachrichten über alle wichtigen Ereignisse der Partie Hertha BSC gegen Borussia Dortmund auf dem Laufenden.

Hertha BSC - Borussia Dortmund: Bundesliga live im BVB-Netradio

Auch falls heutige Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund nicht live im TV oder im Live-Stream verfolgen können, weil Sie etwa mit dem Auto unterwegs sind, haben wir eine Alternative: Das BVB-Netradio überträgt die Partie live im Audio-Stream. Die Kommentatoren Nobby Dickel und Boris Rupert melden sich 15 Minuten vor Spielbeginn aus dem Olympiastadion in Berlin und haben alle wichtigen Informationen zum Spiel für Sie.

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die letzten zehn Begegnungen

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis DFB-Pokal 08.02.17 BVB - Hertha 1:1 (3:2 n.E.) Bundesliga 14.10.16 BVB - Hertha 1:1 DFB-Pokal 20.04.2016 Hertha - BVB 0:3 Bundesliga 06.02.16 Hertha - BVB 0:0 Bundesliga 30.08.15 BVB - Hertha 3:1 Bundesliga 09.05.15 BVB - Hertha 2:0 Bundesliga 13.12.14 Hertha - BVB 1:0 Bundesliga 10.05.14 Hertha - BVB 0:4 Bundesliga 21.12.2013 BVB - Hertha 1:2 Bundesliga 18.02.2012 Hertha - BVB 0:1

