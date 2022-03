Hertha-Chaos geht weiter: Abstiegsbedrohter Investorenklub entlässt den Trainer

Von: Antonio José Riether

Fredi Bobic ist für die sportlichen Entscheidungen bei Hertha BSC zuständig. © M. Popow/imago-images

Acht Spieltage vor Saisonende teilte Bundesligist Hertha BSC die Trennung von seinem Cheftrainer mit. Und das mitten im Abstiegskampf.

Berlin - Nach nicht einmal vier Monaten ist das Kapitel Tayfun Korkut bei Hertha BSC* beendet. Der abstiegsbedrohte Erstligist gab am Sonntagmittag die Trennung von seinem Cheftrainer bekannt, am Tag zuvor hatten die Berliner noch mit 0:2 bei Borussia Mönchengladbach* verloren. Es war die neunte Niederlage im vierzehnten Pflichtspiel unter Korkut, der mit seiner Mannschaft im laufenden Jahr keinen Sieg holen konnte.

Hertha BSC: Hauptstadt-Klub trennt sich von Trainer Tayfun Korkut - „Offen und klar die Entwicklung analysiert“

Dies spiegelt sich auch in der Tabelle wider, Hertha BSC* belegt aktuell punktgleich mit dem Tabellensechzehnten VfB Stuttgart* den vorletzten 17. Rang. Die Abstiegssorgen sind beim Hauptstadt-Klub größer denn je, mit Korkut musste bereits der zweite Übungsleiter in der laufenden Saison seinen Posten räumen. Wie der Verein bestätigte, verlässt neben dem Chefcoach auch dessen Assistent Ilija Aracic den Verein.

Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic begründete die Entscheidung ausführlich in einer Vereinsmitteilung und bedankte sich bei den beiden Trainern für deren Engagement. „Nach verheißungsvollem Start mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen und positivem Trend, haben wir nun offen und klar die Entwicklung der Leistungen und Ergebnisse der neun Rückrundenspiele analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen“, so der Ex-Nationalspieler*.

Hertha BSC: Abstieg trotz Investitionen von über 375 Millionen Euro - gelingt noch der Klassenerhalt?

Bobic, der erst seit Sommer in Berlin arbeitet, fasste die sportlich gesehen bedrohliche Lage zusammen und gab ein Minimalziel für das Team aus. „Es bleiben noch acht Partien, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Dafür werden wir alles tun und wollen mit dieser Entscheidung unterstützen, dass alle Beteiligten nochmal intensiver für die Situation sensibilisiert sind“. Einen neuen Trainer präsentierte die Hertha zwar nicht, laut Bobic setze man jedoch „auf die positiven Effekte eines Neuanfangs“. Eine dritte Amtsperiode von Pal Dardai kann somit wohl ausgeschlossen werden, ein konkreter Nachfolger wurde noch nicht genannt.

Auch aufgrund der umfangreichen Investitionen in den vergangenen Jahren ist die sportliche und wirtschaftliche Situation der Hertha alles andere als beruhigend. Über 375 Millionen Euro verprasste Investor Lars Windhorst bereit für teure Neuzugänge, allerdings ohne jeglichen Ertrag und ohne eine spürbare Entwicklung. Zuletzt stand der Bundesligist* im Mittelpunkt, da er während der Pandemie Corona-Hilfen vom Bund entgegengenommen hatte. Nun folgte die nächste unrühmliche Nachricht. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA